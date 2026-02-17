Con un golazo de Vinícius, Real Madrid venció 1-0 a Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League
En un caliente encuentro disputado en Lisboa, Real Madrid se impuso por la mínima sobre el Benfica gracias a una gran definición de Vinícius al minuto 50.
Por la ida de los playoffs de la Champions League, Real Madrid superó 1-0 al Benfica este martes n el Estadio da Luz por la ida de los playoffs de la Champions League 2025/26. Tras el recordado gol de Anatoliy Trubin que lo dejó fuera del top ocho, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tuvieron su revancha fuera de casa.
En un encuentro muy caliente, la Casa Blanca se quedó con el triunfo gracias al golazo de Vinícius Jr. al minuto 50. Por fuera de lo deportivo, el cotejo se vio apañado por el lamentable incidente entre el crack brasileño y Gianluca Prestianni, quien fue acusado de proferir insultas racistas contra el goleador.
Noticia en construcción...