Fue figura del Mundial 2018, fracasó en el Real Madrid y confesó: "Soy más taxista que futbolista"

Un histórico futbolista que colgó los botines hace algunos años reveló detalles imperdibles sobre su nuevo estilo de vida, ya alejado de las canchas.

Los jugadores del Real Madrid despiden a Eden Hazard tras su retiro del fútbol en octubre de 2023.

A casi tres años de su retiro, Eden Hazard volvió a hablar después de mucho tiempo y lo hizo a corazón abierto. El belga, que colgó los botines en 2023 a sus 32 años tras un abrupto paso por el Real Madrid marcado por las lesiones, dio una interesante entrevista en la que reveló detalles imperdibles de su nueva vida.

La sorpresiva confesión de Eden Hazard, a casi tres años de su retiro del fútbol “Mi vida es bastante sencilla. Soy padre de cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero no pasa nada”, soltó el ex Chelsea en diálogo con The Guardian. En esa misma charla, explicó por qué decidió quedarse en España tras colgar los botines: “Tomé la decisión por la familia, los niños, el clima y la comida”.

También se puso reflexivo al hablar del paso del tiempo y de lo rápido que se consume una carrera. “La vida pasa rapidísimo, sobre todo en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarlo, no solo en el fútbol, sino en todo”, remarcó.

Eden Hazard sorprendió a todos y confirmó que se retira del fútbol. Foto: EFE Hazard la rompió en el Chelsea y en la Selección de Bélgica, pero no hizo pie en el Real Madrid y se retiró. Foto: EFE Por último, Hazard dejó en claro qué imagen quiere que quede de él. “Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más. Veo mi vida como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos. Esa es la vida que quiero”, afirmó.