Alerta máxima en Boca: el preocupante parte médico de Paredes que pone en duda su presencia ante Racing

Leandro Paredes pidió el cambio ante Platense por un fuerte dolor en su tobillo y este lunes se confirmó que arrastra una lesión. ¿Se pierde el clásico del viernes?

Paredes arrastra una lesión desde el año pasado y su presencia en el clásico ante Racing es una incógnita.

La pálida imagen que dejó Boca ante Platense, en lo que fue un apático 0-0 en la Bombonera, parecía ser la noticia más preocupante que iba a tener el equipo de Claudio Úbeda de cara al clásico trascendental contra Racing del próximo viernes. Sin embargo, ahora hay una que superó esos parámetros: la situación física de Leandro Paredes.

El campeón del mundo jugó su peor partido desde su histórica vuelta al Xeneize, pero para explicar eso hay un argumento irrefutable: su tobillo derecho. Desde el año pasado, el volante central arrastra una molestia en esa zona y en el duelo frente al Calamar llegó al límite, a tal punto de que pidió el cambio porque no daba más del dolor.

El momento en el que Leandro Paredes pide el cambio en Boca-Platense y qué dijo al respecto El fiel reflejo de eso fue la imagen de Paredes retorciéndose en el banco de suplentes, una vez que fue reemplazado por Milton Delgado en los últimos minutos del match. "Vengo arrastrando una molestia, pero bueno, es parte del fútbol. Yo cada vez que me toque estar y jugar, voy a tratar de hacer lo mejor posible. A veces saldrá mejor, otras peor, pero siempre voy a dar el máximo", dijo el capitán post encuentro.

Leandro Paredes abandonó la cancha con un dolor en su tobillo El preocupante parte médico del campeón del mundo Según reveló Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de Boca, el máximo referente tiene un esguince en el tobillo derecho que implicaría parar por un tiempo. Claro, eso sucedería en condiciones normales, pero el contexto caótico que vive el Xeneize hacen que Paredes quiera estar sí o sí en el clásico ante la Academia en el Templo, en un duelo que podría ser decisivo para el futuro de Úbeda.