Alarma en Boca por Paredes, que debió salir por una molestia en el tobillo: ¿se lesionó?
Sobre el final del encuentro ante Platense, Leandro Paredes pidió el cambio por un dolor en su tobillo y se marchó con hielo en la zona afectada.
Boca Juniors no consiguió reponerse este domingo de la derrota sufrida la fecha anterior ante Vélez. En la Bombonera, no pudo pasar de un flojo empate 0-0 frente a Platense, volvió a dejar una muy pálida imagen y el equipo fue silbado por el público. Y como si todo eso no fuera suficiente, se encendieron las alarmas por Leandro Paredes.
El campeón del mundo tuvo esta noche una de sus actuaciones más discretas desde su regreso en 2025. Ya sobre el cierre del encuentro, pidió el cambio y debió ser reemplazado por una molestia en su tobillo que no le permitía seguir jugando con normalidad y que, al parecer, fue el causante de su bajo rendimiento.
Leandro Paredes abandonó la cancha con un dolor en su tobillo
Los gestos de dolor que mostró en la cancha dieron a entender que se trataba de algo serio, y esta sensación se intensificó al ver la cara que puso cuando se sentó en el banco de suplentes. Tras hablar unas palabras con algunos de sus compañeros, se recostó en su asiento y apoyó los pies en el respaldo del de adelante, dejando en claro que no daba más.
El gesto de Paredes al sentarse en el banco de suplentes
Para colmo, terminó marchándose con hielo en su tobillo, por lo que habrá que ver si se trata de una fuerte pero simple molestia, o si la misma constituye una lesión que pueda generarle una baja más que sensible a Boca a menos de una semana para el clásico contra Racing en la Bombonera.
Las declaraciones de Paredes tras el empate con Platense
Luego del encuentro, el propio Paredes habló con la prensa y, además de hacer una autocrítica por el mal funcionamiento del equipo, confirmó que se trata de una dolencia que ya venía de antes: "Vengo arrastrando una molestia, pero bueno, es parte del fútbol. Yo cada vez que me toque estar y jugar, voy a tratar de hacer lo mejor posible. A veces saldrá mejor, otras peor, pero siempre voy a dar el máximo", indicó al respecto.