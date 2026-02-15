Sufre Úbeda: la mala noticia que recibió Boca minutos antes de enfrentar a Platense

Uno de los lesionados de Boca no evolucionó como se esperaba y deberá ser operado, por lo que será baja por algún tiempo más de lo estipulado.

Boca Juniors viene sufriendo a sobremanera en este 2026 el tema de las lesiones. No han sido pocos los futbolistas que perdió Claudio Úbeda tanto en la pretemporada como con el arranque del campeonato por cuestiones físicas, siendo el ataque la zona más afectada por esta increíble mala racha y la que más problemas le trae al funcionamiento del equipo.

Miguel Merentiel es el único de los afectados que pudo volver a sumar minutos hasta el momento, mientras que Edinson Cavani recién tuvo su primera convocatoria en el año este domingo ante Platense. Y justo unos minutos antes de que comenzara el encuentro en la Bombonera, se confirmó una mala noticia al respecto.

Milton Giménez deberá ser operado de su pubalgia milton gimenez Milton Giménez no logra recuperarse de su pubalgia. @miltoon_gimenez Es que Milton Giménez, que arrastra una pubalgia desde fines del año pasado y no pudo participar ni de los amistosos de preparación ni de ninguno de los primeros 5 partidos del Apertura, será finalmente operado. El próximo miércoles 18 de febrero pasará por el quirófano para poder acabar de raíz y de una vez por todas con este problema.

La intervención quirúrgica era una alternativa que ya se venía evaluando desde hace algunas semanas. Tanto el futbolista como el club optaron por esperar un poco más y probar con distintos tipos de tratamientos para evitar la cirugía. Sin embargo, ninguno dio los resultados esperados, por lo que esta tarde se definió que deberá someterse al bisturí.