Boca y el interés concreto por Adam Bareiro: ¿puede River frenar la posible transferencia?

Boca ya elevó una oferta formal a Fortaleza para comprar al delantero paraguayo y en Núñez, donde todavía conservan un porcentaje de su pase, miran de reojo.

Boca volvió a moverse fuerte en el mercado y en las últimas horas aceleró por Adam Bareiro. El club ya envió una oferta formal a Fortaleza para comprar el 100% del pase del delantero paraguayo, con quien además ya habría alcanzado un acuerdo de palabra para sumarlo.

La negociación sorprendió porque el nombre del atacante no había sonado y tampoco estaba en el centro de la escena, pero en el Xeneize lo siguen desde hace tiempo. De hecho, Juan Román Riquelme ya lo había buscado antes de que el futbolista llegara a River en julio de 2024.

Bareiro fue transferido a mediados del año pasado desde el Millonario, donde no convirtió goles, al equipo del norte de Brasil por 1.800.000 dólares por el 50% de la ficha. En ese acuerdo, además, se fijaron objetivos para que el Tricolor pueda adquirir otro 20% en el futuro, lo que dejó a River con un porcentaje menor.

El motivo por el que River no tiene poder de decisión en la posible llegada de Bareiro a Boca Por eso mismo, en Núñez no tienen margen para intervenir en la negociación entre Fortaleza y Boca: el Millonario solo conserva el 30% de los derechos económicos, mientras que el restante 20% está sujeto a una negociación externa que no forma parte de la compra original. En caso de concretarse la venta, el club de Núñez solo recibiría el porcentaje que le corresponde, pero no puede frenar el pase.