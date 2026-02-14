El mensaje de Gustavo Quinteros tras el triunfo de Independiente y su postura sobre el futuro de Lomónaco

El DT de Independiente destacó el momento del equipo, elogió a Marcone y Zabala y se refirió al defensor que está en la mira de Atlético Mineiro.

Gustavo Quinteros analizó el buen momento del Rojo y habló del futuro de Lomónaco ante el interés de Mineiro

Nueve encuentros sin derrotas, con seis triunfos y tres empates, sostienen el presente de Independiente. El equipo se acomodó en la Zona A del Torneo Apertura y empieza a dejar atrás un 2025 en el que no logró ni siquiera clasificarse a la Sudamericana.

De la confianza por ganar al interés de Mineiro por Kevin Lomónaco Lomónaco y Abaldo Kevin Lomónaco abraza a Matías Abaldo luego de que el uruguayo convirtiera el gol del 1-0 de Independiente ante el Grana. Fotobaires “Muy importante siempre ganar, también lo es la forma, es fundamental. Hoy dimos un paso hacia adelante. Estuvimos bastante sólidos defensivamente ante un rival muy fuerte. Estoy muy contento porque el equipo jugó bien”, señaló Gustavo Quinteros.

El entrenador valoró el ingreso de Iván Marcone, titular por primera vez en su ciclo ante Platense, y explicó: “Cuando le dejás espacio, juega muy bien. Hace jugar a los volantes, a los extremos”. También remarcó que buscan asistir más por las bandas a Gabriel Ávalos: “Queremos generar más asistencias por las bandas para Gabi”.

Embed GUSTAVO QUINTEROS: “HOY DIMOS UN PASO HACIA ADELANTE. EL EQUIPO ESTUVO MÁS SÓLIDO QUE EL PARTIDO ANTERIOR”



: @biancapirone pic.twitter.com/T0J3p2rabK — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) February 14, 2026 Para el DT, el momento anímico es clave: “Ganar te da confianza. Nosotros sabíamos y sabemos que Independiente necesita ganar”. En ese sentido, destacó el crecimiento de Facundo Zabala, a quien ve “en un gran nivel” tras superar el proceso de adaptación.