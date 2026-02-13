Independiente quiere subirse a los primeros puestos de la Zona A y recibe a Lanús: hora y TV

El Rojo, que viene de lograr su primera victoria, se mide ante el Granate en Avellaneda por la fecha 5 con el objetivo de seguir invicto en el campeonato.

Independiente y Lanús se enfrentan en un partidazo en el LDA-REB.

Independiente recibirá este viernes a Lanús, por la quinta fecha del Torneo Apertura, en busca de un nuevo triunfo que le permita acomodarse en la Zona A.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini a partir de las 20 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Independiente llega con el envión de haber sumado su primer triunfo El Rojo llega a este cruce luego de conseguir su primera victoria en el Apertura, en lo que fue el 1-0 ante Platense en condición de visitante, en un partido donde fue dominado en la mayoría de los tramos, pero pudo aprovechar una de las pocas situaciones claras que tuvo.

De la mano de Santiago Montiel, Independiente venció por la mínima a Platense y se acomodó en la Zona A. Previamente, los dirigidos por Gustavo Quinteros habían igualado 1-1 en sus tres anteriores presentaciones contra Estudiantes de La Plata, Newell's y Vélez. Estos resultados le permiten a Independiente estar en zona de clasificación a los playoffs, ya que ocupa la séptima posición.

Lanús, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para los de Avellaneda debido al gran momento que atraviesa. El Granate, que es dirigido por Mauricio Pellegrino y que el año pasado hizo historia al conseguir su segunda Copa Sudamericana, sumó ocho puntos en las primeras cuatro fechas y está segundo en la Zona A solo por debajo de Vélez.