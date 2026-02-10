El equipo de Messi se quiere llevar a una figura de Independiente Rivadavia

Inter de Miami realizó sondeos por Matías Fernández, una de las figuras de Independiente Rivadavia, en un interés que crece desde la MLS.

La Lepra es puntero de su zona y sus jugadores se muestran.

Desde el seno de Independiente Rivadavia se pudo saber que allegados al Inter de Miami realizaron consultas por Matías Fernández, el habilidoso volante que se ha convertido en una de las piezas más importantes del Azul del Parque en la temporada.

Por el momento, se trata únicamente de sondeos informales, sin una oferta concreta sobre la mesa. Sin embargo, el interés no es un dato menor y confirma el buen presente del mediocampista, cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido fuera del país.

Matías Fernández Lepra Matías Fernández de gran presente en Independiente Rivadavia. Claudio Gutiérrez / MDZ El Inter de Miami, equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi, ya cuenta en su plantel con nombres conocidos para el fútbol mendocino. Allí juega el ex delantero de Godoy Cruz, Tadeo Allende, y también tuvo paso el lateral Franco Negri, surgido en Independiente Rivadavia y con recorrido posterior por el Tomba.