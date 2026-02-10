El equipo de Messi se quiere llevar a una figura de Independiente Rivadavia
Inter de Miami realizó sondeos por Matías Fernández, una de las figuras de Independiente Rivadavia, en un interés que crece desde la MLS.
Desde el seno de Independiente Rivadavia se pudo saber que allegados al Inter de Miami realizaron consultas por Matías Fernández, el habilidoso volante que se ha convertido en una de las piezas más importantes del Azul del Parque en la temporada.
Independiente Rivadavia firme en la cima
Independiente Rivadavia logró anoche su carta victoria al hilo en el Clausura y se mantiene como líder de su zona. De visitante el equipo de Alfredo Berti superó a Estudiantes de Río IV.
Por el momento, se trata únicamente de sondeos informales, sin una oferta concreta sobre la mesa. Sin embargo, el interés no es un dato menor y confirma el buen presente del mediocampista, cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido fuera del país.
El Inter de Miami, equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi, ya cuenta en su plantel con nombres conocidos para el fútbol mendocino. Allí juega el ex delantero de Godoy Cruz, Tadeo Allende, y también tuvo paso el lateral Franco Negri, surgido en Independiente Rivadavia y con recorrido posterior por el Tomba.
Mientras tanto, en la Lepra siguen de cerca la situación, sabiendo que este tipo de consultas suelen ser el primer paso de negociaciones que pueden tomar fuerza con el correr del mercado. Fernández, por su presente y proyección, empieza a meterse en el radar internacional y su nombre ya suena más allá del Parque.