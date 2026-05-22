Con dos golazos de tiro libre, Independiente venció 2-0 a Unión y avanzó a octavos de final

Por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026, Independiente , que no jugaba desde el 10 de mayo , superó este viernes 2-0 a Unión de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. En octavos le tocará enfrentarse a Atlético Tucumán , que dejó ene l camino a Talleres de Córdoba.

El Rey de Copas se quedó con el triunfo con dos auténticos golazos, ambos de tiro libre y en el primer tiempo. Primero facturó Santiago Montiel a los 5 minutos, y luego hizo lo propio Maximiliano Gutiérrez a los 24'. El Tatengue jugó con diez hombres desde los 22' por la expulsión de Maizon Rodríguez.

La primera llegada del partido fue del elenco santafesino, en el primer minuto, con una doble tapada del arquero Rodrigo Rey, que primer detuvo un disparo lejano del lateral Lautaro Vargas, que se desvió en un defensor y le agregó complejidad, y luego se quedó con el disparo posterior del volante Lucas Menossi, luego de un buen achique.

Sin embargo, el Rojo abrió el marcador en su primera llegada del partido, a los 5', con un tiro libre al borde del área que aprovechó Montiel, cuyo zurdazo superó la barrera y se clavó en el ángulo derecho del arquero Matías Mansilla.

A los 15', un pase largo habilitó al delantero Agustín Colazo, que quiso definir de primera desde el punto del penal pero no pudo superar un nuevo achique de Rey. En 22 minutos, el defensor Maizon Rodríguez fue expulsado por doble amonestación, luego de un leve empujón ante Montiel, que generó el tiro libre que terminó en el primer gol, y un agarrón ante el delantero Gabriel Ávalos a algunos metros del área.

La expulsión de Maizon Rodríguez en Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2057970310410858860?s=20&partner=&hide_thread=false Así fue la roja a Rodríguez que dejó a #Unión con 10 jugadores. En esa misma falta, llegó el tanto de Gutiérrez para el 2-0 parcial de #Independiente. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dqoABb5sPz — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2026

Dos minutos más tarde, Independiente volvió a convertir con la pelota parada: Gutiérrez puso la pelota, esta vez, en el ángulo izquierdo de Mansilla, quien estaba en el otro poste y no tuvo tiempo para llegar. Por su parte, Montiel generó peligro nuevamente a los 25', mediante un remate bajo y cruzado que Matías Mansilla pudo contener sobre su poste derecho.

En la segunda parte, a los 51', un contraataque terminó en un pase hacia el costado izquierdo del área, por donde apareció Ignacio Malcorra, cuyo remate se desvió en un defensor rival y terminó cayendo bombeado, muy cerca del poste izquierdo de Mansilla.

Maxi Gutiérrez y otro golazo de tiro libre para el 2-0 de Independiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/2057967130662814174?s=20&partner=&hide_thread=false ¡OTRA VEZ DE TIRO LIBRE!



El Rojo se pone 2-0 con este golazo de Maximiliano Gutierrez a los 23' del primer tiempo. pic.twitter.com/3EbpgdOBoa — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 22, 2026

Unión no volvió a llegar hasta los 56 minutos, mediante un nuevo remate lejano del carrilero Lautaro Vargas, que salió centralizado y fue desactivado por Rey. A los 68', un pase filtrado dejó mano a mano a Tarragona, que encaró a Rey y quiso superarlo con un remate pinchado, que se fue desviado por el segundo palo. Un minuto después, un centro buscapié desde el costado derecho cruzó toda el área y le llegó a Montiel, que intentó definir de primera y vio como su remate impactaba en el poste izquierdo de Mansilla.

Después de dicha jugada, el autor del primer gol reaccionó con un golpe en la cara del mediocampista Rafael Profini, que el árbitro Sebastián Zunino, de pésima noche, observó pero decidió sancionar con tarjeta amarilla. A los 85', Gutiérrez recibió por el costado derecho, controló y buscó rematar desde adentro del área, con un disparo rasante y cruzado que se fue ancho. No volvería a suceder nada más, y el duelo finalizó con un merecido triunfo de Independiente.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Unión de Santa Fe - Independiente