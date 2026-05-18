Gustavo López se refirió a la "apretada" de Malcorra a la salida de la radio: "Hay gente que habla sin saber"

Luego de que el futbolista de Independiente lo fuera a buscar a la salida de Radio La Red, Gustavo López publicó un fuerte descargo en sus redes.

El fuerte descargo de Gustavo López tras la "apretada" de Malcorra a la salida de la radio.

Luego de varios días de silencio, el periodista deportivo Gustavo López rompió el hermetismo y se refirió públicamente al cruce que protagonizó con Ignacio Malcorra el pasado viernes, en las inmediaciones de Radio La Red, en el barrio porteño de Palermo.

El episodio había tomado estado público minutos después del hecho, cuando Marcelo Palacios, quien se encontraba al aire al frente del programa, narró en vivo lo ocurrido tras advertir la escena desde uno de los ventanales de la emisora.

"Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber. Pero, bueno, para aquellos que me preguntan qué pasó solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó. Nada. Sí vinieron a hablar conmigo. Y yo, como hago siempre, salí, solo, y hablé. Nada más que eso", afirmó Gustavo López sin siquiera mencionar al futbolista del Rojo.

El descargo de Gustavo López tras la “apretada” de Malcorra a la salida de la radio El descargo de Gustavo López tras la "apretada" de Malcorra a la salida de la radio IG @lopeztvok

Cómo se generó este picante cruce El enojo de Malcorra con el conductor se generó por la feroz crítica del periodista por un gol errado en el partido por los octavos de final del Apertura, ante Rosario Central, ex equipo del volante ofensivo: "Malcorra faltaba que festeje con Central, porque lo vi después en los videos saludando a los jugadores, no en la cancha, pero después con Marco Ruben. A ver, no estoy en el cuerpo de Malcorra pero me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente...", había dicho en Radio La Red.