Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la puerta de radio La Red: el video del escándalo y qué había dicho el periodista

Ignacio Malcorra había sido acusado de "ir para atrás" en la derrota de Independiente contra Rosario Central y no perdonó las palabras de Gustavo López.

La eliminación de Independiente ante Rosario Central en octavos dejó mucha tela que cortar. Es que no solo significó que el cuadro de Avellaneda quede sin más competencia por el resto del semestre (ya que no juega copas internacionales), sino que quedaron varios futbolistas apuntados, Ignacio Malcorra entre ellos.

El volante de 38 años, que no tuvo un buen partido, fue acusado de "ir para atrás" por su pasado reciente en el Canalla (jugó en el elenco auriazul entre 2022 y 2025). Él se expidió en redes sociales y hasta se disculpó con los hinchas por la derrota. Pero así como fue comprensivo con los fanáticos, no tuvo la misma actitud con Gustavo López, quien había sugerido en radio que jugó mal a drede.

Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la radio Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la radio Esta tarde, mientras el periodista salía con su vehículo de Radio La Red, donde conduce su programa López 910 todos los mediodías, fue interceptado por Nacho. este fue a encararlo furioso por sus declaraciones luego del partido del domingo. "¡No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa!", le habría dicho, según atestiguaron los presentes.

Todo este episodio se hizo público ya que durante la transmisión de MP 910, el programa que seguía en la grilla, Marcelo Palacios, su conductor, frenó su alocución para relatar en vivo que estaban "apretando" a su colega, mientras algunos de sus compañeros de piso salían del estudio para tratar de separar al futbolista del comentarista.