Mundial 2026: la fortuna que puede recibir Independiente Rivadavia por Arce y Villa

Si Arce y Villa juegan el Mundial 2026 , Independiente Rivadavia podría recibir más de USD 500 mil gracias al programa económico de FIFA.

Mientras el pueblo leproso sueña con ver a sus figuras en la Copa del Mundo 2026, en los escritorios de Independiente Rivadavia también hacen cuentas. Y las cifras ilusionan mucho.

La posible presencia de Álex Arce con Paraguay y Sebastián Villa con Colombia en el Mundial 2026 no solo representaría un orgullo deportivo para la institución mendocina, sino también un ingreso económico millonario que podría impactar de lleno en las finanzas del club.

Todo se da gracias al denominado “Programa de Beneficios para Clubes” impulsado por FIFA, una iniciativa creada para compensar económicamente a las instituciones que ceden futbolistas a las distintas selecciones nacionales durante la Copa del Mundo.

Según el esquema utilizado en ediciones anteriores, FIFA paga cerca de 11 mil dólares diarios por cada jugador convocado, contabilizando desde el inicio de la concentración hasta el día posterior al último encuentro disputado por su seleccionado. El dato más importante: el futbolista ni siquiera necesita sumar minutos en cancha para que el club cobre el dinero.

En ese contexto, la Lepra podría embolsar alrededor de 200 mil dólares por cada jugador solamente contemplando la fase de grupos. A eso se le agregan los días previos de preparación, por lo que la cifra total podría superar cómodamente el medio millón de dólares si ambos delanteros terminan dentro de las listas definitivas.

Para un club que viene atravesando uno de los momentos más importantes de su historia reciente, semejante ingreso aparece como una oportunidad de oro. Más aún teniendo en cuenta que Independiente Rivadavia también logró posicionarse a nivel continental con su participación internacional y un crecimiento institucional sostenido.

Arce, en cero vestido de paraguayo. Alex Arce, vestirá otra vez la camiseta de Paraguay en las Eliminatorias. Archivo

El caso de Álex Arce parece ser el más firme. El goleador paraguayo continúa siendo seguido de cerca por la selección albirroja y forma parte del proceso rumbo al Mundial desde hace meses. Incluso ya suma presentaciones oficiales con su país.

Distinta, aunque no imposible, es la situación de Sebastián Villa. El colombiano aparece dentro de una lista preliminar amplia elaborada por Néstor Lorenzo y todavía pelea por un lugar definitivo en la convocatoria cafetera.

Lo cierto es que, más allá de lo futbolístico, en el Parque miran el calendario con expectativa. Porque esta vez un Mundial no solo puede darle prestigio internacional a Independiente Rivadavia: también puede significar una inyección económica histórica para las arcas del club.