La sorpresiva frase de De Paul sobre cómo llega al Mundial con Argentina: "Te diría mejor que en otras competiciones"

De cara a la Copa del Mundo 2026, Rodrigo De Paul sorprendió a todos con una llamativa frase al asegurar que llega mejor parado jugando en la MLS que en Europa.

Rodrigo De Paul se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo con la Selección argentina. El volante y socio de Messi en el Inter Miami y pieza fundamental en el once de Lionel Scaloni llega de gran manera a la cita máxima que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En pocas palabras De Paul en la MLS: El mediocampista afirmó que llega en un gran momento al Mundial, incluso mejor que en Europa.

El mediocampista afirmó que llega en un gran momento al Mundial, incluso mejor que en Europa. Rendimiento reciente: En Inter Miami, anotó dos goles y dio dos asistencias en los últimos cinco partidos.

En Inter Miami, anotó dos goles y dio dos asistencias en los últimos cinco partidos. Futuro en Racing: Tiene decidido regresar a la Academia cuando Lionel Messi se retire del fútbol. Resumen generado por Thinkindot AI

Incluso, en los últimos cinco compromisos que disputó con las Garzas, el Motorcito convirtió dos goles (uno de ellos un tremendo tanto ante Real Salt Lake) y brindó dos asistencias, datos que lo convirtieron en uno de los mejores jugadores del plantel del equipo de la Florida en el último tiempo.

La sorpresiva frase de De Paul sobre cómo llega al Mundial con Argentina Tal es así que fue el propio De Paul, quien en una entrevista con el Pollo Álvarez, lanzó una fuerte y llamativa frase al asegurar que jugar en la MLS con el Inter Miami le vino mucho mejor que seguir en el fútbol europeo: “Yo particularmente, por cómo juego y me nutro, sé que lo más importante en mi carrera es jugar. Intentar jugar la mayor cantidad de partidos posibles es lo que me va a dar lo que necesito que es estar físicamente para que la Selección disponga de mí", comenzó.

La sorpresiva frase de De Paul sobre cómo llega al Mundial con Argentina YouTube: Lo del Pollo

"Yo me propuse jugar a un año y medio de la Copa del Mundo. Jugar se me está dando. Juego cada 3 días y no tuve lesiones. Llego en un gran momento, hasta te diría mejor que en otras competiciones", continuó. Y añadió: "¿No jugar la Champions? A ver, en la Champions jugás 6 o 7 partidos en un año. No es tan trascendental. Entiendo que es una competencia increíble y la dinámica que tiene Europa tiene un montón de cosas positivas. A mi manera de verlo, yo creo que necesito minutos en las piernas”.