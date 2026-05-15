Riquelme lo llevó como refuerzo a Boca, no rindió y ahora la rompe en México

La historia de Ezequiel Bullaude en Boca quedó lejos de las expectativas que habían acompañado su llegada. El volante ofensivo aterrizó en el cuadro de la Ribera con cartel europeo y promesa de desequilibrio, pero nunca logró consolidarse ni encontrar continuidad. Su paso por el club fue breve, irregular y terminó diluyéndose entre lesiones, cambios de entrenador y oportunidades que jamás terminó de aprovechar.

Procedente del Feyenoord de Países Bajos, el mediocampista arribó en 2023 como una apuesta de Juan Román Riquelme para reforzar al equipo en plena disputa de la Copa Libertadores. Sin embargo, el contexto le jugó en contra desde el inicio: quedó afuera de las listas para las fases decisivas del certamen continental y debió esperar hasta septiembre para hacer su estreno oficial, en un encuentro frente a Tigre.

Con Jorge Almirón sumó minutos de manera esporádica y apenas dejó una conquista, ante Almagro por Copa Argentina, en un total de diez presentaciones. Más adelante, Mariano Herrón intentó darle algo más de protagonismo, aunque su situación no cambió demasiado. Ya en 2024, Diego Martínez lo tuvo en cuenta durante el arranque de la temporada, pero la competencia interna y el regreso de varios juveniles tras el Preolímpico volvieron a empujarlo al fondo de la consideración.

Su última función con la camiseta azul y oro fue frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana, en abril de 2025. Después de eso, Boca decidió no ejecutar la opción de compra fijada en 10 millones de dólares y el ciclo del volante llegó oficialmente a su final.

El gran presente de Ezequiel Bullaude en México

Lejos de Brandsen 805, el presente parece contar otra historia. Tras un primer paso poco destacado por Tijuana, donde tuvo escasa participación, Ezequiel Bullaude encontró en Santos Laguna el escenario ideal para recuperar confianza y volver a mostrar el talento que había despertado ilusión en sus tiempos de Godoy Cruz.

En la actual temporada de la Liga MX, el mediocampista ofensivo acumula cinco goles y cuatro asistencias en apenas 15 partidos, números que lo posicionan entre los futbolistas más influyentes del torneo. Además, figura entre los jugadores con mayor cantidad de situaciones generadas y mantiene una alta eficacia en el uno contra uno, reflejando una versión mucho más madura y decisiva.

Bullaude Ezequiel Bullaude atraviesa un gran presente en el Santos Laguna de México. EFE

Su resurgimiento no pasa desapercibido. En Países Bajos siguen de cerca su evolución, ya que Feyenoord todavía conserva los derechos de su ficha, pero en Boca también observan con atención el crecimiento de un futbolista que nunca pudo explotar en el club y que hoy empieza a reencontrarse con el nivel que alguna vez lo convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol argentino.