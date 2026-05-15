Conmebol analiza sancionar a Cruzeiro por un gesto discriminatorio a la hinchada de Boca: el video

Conmebol podría sancionar con una fuerte multa económica al elenco brasileño tras gestos discriminatorios de sus hinchas a los fanáticos del Xeneize.

La Conmebol mantiene desde hace tiempo una política cada vez más estricta frente a los casos de racismo y discriminación dentro de sus torneos internacionales. En ese contexto, tanto clubes como hinchadas sudamericanas han quedado bajo la lupa en reiteradas oportunidades, y ahora el apuntado es Cruzeiro.

El conjunto brasileño fue notificado de la apertura de un expediente disciplinario luego de un episodio ocurrido durante el duelo ante Boca en Belo Horizonte, correspondiente a la fase de grupos de la actual Copa Libertadores. De acuerdo con la información difundida por GeGlobo, uno de los principales medios de Brasil, la investigación se originó por un gesto discriminatorio realizado por un simpatizante local, quien exhibió un billete de dos reales hacia la parcialidad xeneize.

Video: el gesto discriminatorio de los hinchas del Cruzeiro a la hinchada de Boca El gesto discriminatorio de los hinchas del Cruzeiro a la hinchada de Boca X @paseclave__

Desde la entidad sudamericana remarcan que este tipo de conductas están contempladas dentro del reglamento disciplinario y pueden derivar en fuertes sanciones. El Artículo 15.2 establece multas que parten desde los 100 mil dólares, cifra que sería descontada directamente de los premios económicos que perciben los clubes por participar en la competencia.

Pero Cruzeiro no sería el único bajo observación. Según la misma fuente, Boca también quedó expuesto por un presunto acto racista protagonizado por un hincha argentino durante ese encuentro, situación que podría derivar en castigos importantes para el club de la Ribera.