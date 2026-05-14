La respuesta de Alfredo Berti sobre dirigir Boca que hizo ruido en Mendoza

Alfredo Berti vive uno de los mejores momentos de su carrera y consolidó a Independiente Rivadavia en Primera División. El entrenador logró darle una identidad futbolística marcada al equipo y comenzó a ganar reconocimiento fuera de Mendoza, lo que generó repercusión nacional. Alfredo Berti habló sobre la posibilidad de dirigir Boca.

Pero en las últimas horas, el Mister habló con DirectTV Radio y una simple pregunta lo puso en el centro de la escena nacional.

Lejos de esquivar el tema, Berti admitió que la posibilidad de dirigir a Boca Juniors sería una situación muy importante para cualquier entrenador argentino. Y aunque evitó hablar de chances concretas, su respuesta rápidamente generó repercusión.

. Es muy difícil imaginar cosas a futuro. En diciembre termina el contrato y nosotros estamos muy a gusto en el club. No me sale pensar en otro club”.

El nombre del DT azul aparece cada vez más valorado en el fútbol argentino por su perfil, sus ideas y el trabajo realizado en Independiente Rivadavia. Equipos intensos, orden táctico y protagonismo ofensivo forman parte de un sello que comenzó a llamar la atención.

Mientras tanto, en Boca el futuro del banco sigue siendo tema permanente y cualquier declaración vinculada al club rápidamente toma otra dimensión.

Hoy parece una posibilidad lejana. Pero en el fútbol argentino, muchas veces las historias empiezan justamente así: con una pregunta.