¡Interna merengue! Mbappé fue suplente en Real Madrid y acusó a Arbeloa de decirle que es "el cuarto delantero" del plantel

En medio de la crisis interna que transita Real Madrid , con dos años consecutivos sin ganar títulos y con el vestuario completamente roto, uno de los futbolistas más apuntados y criticados es sorpresivamente Kylian Mbappé . Pese a ser la gran figura del plantel y el máximo goleador de la temporada, tanto la hinchada como la prensa lo mira de reojo.

Tras perderse El Clásico contra Barcelona por lesión , este jueves volvió a jugar en la victoria por 2-0 sobre Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga. De manera inesperada, fue suplente y terminó ingresando en el segundo tiempo, al minuto 69, en reemplazo de Gonzalo García, lo que llamó la atención de los fanáticos y los medios.

Tras el partido, el crack francés fue consultado por este tema en la zona mixta y apuntó directamente contra Álvaro Arbeloa : "Estoy bien al 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla por detrás de Franco Mastantuono (fue titular), Vini y Gonzalo. Yo acepté y jugué el tiempo que me tocó", aseguró.

Mbappé contó que Arbeloa le dijo que es el cuarto delantero del Real Madrid

"Hay que preguntarle al míster por qué decidió eso. Yo estaba para ser titular, es su decisión y siempre hay que respetarlo. No estoy enfadado, hay que respetar al entrenador", remarcó ante la insistencia de los reporteros.

La respuesta de Álvaro Arbeloa a Mbappé

La respuesta de Álvaro Arbeloa a Mbappé DAZN

Estas fuertes declaraciones generaron una gran e inmediata repercusión en toda España y al DT merengue le preguntaron por estas palabras en conferencia de prensa: "Ya me gustaría a mí tener cuarto delanteros. No lo habrá entendido bien, no sé qué decirte... En ningún momento le he dicho que es el cuarto delantero", desmintió Arbeloa a Mbappé, y aclaró que su suplencia se debió a cuestiones físicas.

Mbappé fue silbado por los hinchas de Real Madrid

Mbappé fue silbado por los hinchas de Real Madrid DAZN

Más allá de esta polémica, Kiki también quedó en el ojo de la tormenta por el hostil recibimiento de los hinchas del Real Madrid, que cuando ingresó en el segundo tiempo le dedicaron una sonora silbatina mezclada con abucheos, en la que se vio reflejada la frustración por la floja y decepcionante temporada que tuvo el equipo.