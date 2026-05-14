El fuerte cruce de Neymar con un hincha que le gritó "no vas a ir al Mundial"

En la victoria por 2-0 del Santos ante Coritiba, Neymar tuvo un picante ida y vuelta con un fanático que le dijo que no iba a jugar la Copa del Mundo.

Mientras Neymar continúa sumando argumentos para meterse en la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, protagonizó un cruce viral con un hincha durante la victoria de Santos ante Coritiba por la Copa de Brasil. Cuando fue reemplazado a los 84 minutos, un simpatizante local le gritó: “No vas a ir al Mundial”, y el delantero respondió entre risas y con ironía: “Vos te vas a quedar en tu casa”.

El intercambio se produjo luego de otra destacada actuación del crack brasileño, que aportó una asistencia en el triunfo 2-0 del Peixe. Neymar atraviesa un gran presente futbolístico tras dejar atrás varios problemas físicos y volvió a convertirse en una pieza determinante dentro del equipo paulista.

Video: el picante cruce de Neymar con un hincha brasileño que le gritó que no iba a ir al Mundial El picante cruce de Neymar con un hincha brasileño que le dijo que no iba ir al Mundial X @directfutbolec

Su posible convocatoria a la Selección de Brasil es uno de los grandes temas en el fútbol brasileño. Aunque todavía no fue citado oficialmente desde la llegada de Ancelotti, sí integra la prelista de 55 futbolistas presentada por el entrenador italiano. El propio “Carletto” ya había anticipado que, si recuperaba continuidad y nivel, volvería a ser tenido en cuenta.

Con buenos rendimientos, rodaje y protagonismo nuevamente en Santos, Neymar alimenta la ilusión de disputar lo que probablemente sería el último Mundial de su carrera. En Brasil, los hinchas ya empujan fuerte para volver a verlo como líder de la Verdeamarela en la cita que se jugará en Norteamérica.