Atento, Ancelotti: a casi un mes de la Copa del Mundo, una figura de Brasil pidió a Neymar en la lista

La Selección de Brasil atraviesa días clave en la previa del Mundial 2026 y una de las grandes incógnitas pasa por la presencia de Neymar . Mientras Carlo Ancelotti define la lista de 26 convocados, Casemiro salió a bancar públicamente al delantero y pidió que sea parte del plantel.

En una entrevista con ESPN Brasil, el mediocampista fue claro sobre el rol del jugador de Santos dentro del grupo: “Neymar nunca tuvo ese tipo de problema. Incluso tiene la edad y la experiencia para ser uno de los capitanes de la selección nacional”.

Casemiro pidió por Neymar y crece la duda en la lista de Brasil para el Mundial.

El volante también remarcó el compromiso del delantero con el equipo: “Siempre quiso (y dijo): ‘Denme el balón, divirtámonos y juguemos al fútbol’. Y, hombre, ese soy yo. Quiero divertirme en el campo, quiero disfrutar en el campo”.

Además, dejó en claro que la decisión final pasa por el entrenador y hasta sugirió un posible rol: “Creo que deberían tener una conversación… no vas a jugar tantos partidos, pero en cierto partido vas a ser crucial durante esos 20 o 30 minutos”.

Casemiro habló sobre el estado físico de Neymar

Embed Casemiro foi perguntado se Neymar vai para a Copa do Mundo e disse que Carlo Ancelotti deixou claros alguns pontos:“O Ancelotti e todo mundo deixaram muito claro que é a parte física: se ele vai conseguir chegar mais próximo da melhor condição física, porque talento nem preciso… pic.twitter.com/hicN3yt4Wh — Thomas Alencar (@thomasalencr) May 4, 2026

Casemiro también elogió a Ancelotti y evitó meterse de lleno en la determinación: “No hay mejor entrenador en el mundo, con más experiencia, para manejar una situación así. Estoy seguro de que la decisión será en el mejor interés del grupo”.

Por último, puso el foco en el principal interrogante que rodea al delantero: su estado físico. “El talento no hace falta ni hablarlo. El gran problema es el aspecto físico”, afirmó, en relación a las lesiones que le impidieron tener continuidad en los últimos meses.