Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final tras la caída ante Barcelona en Guayaquil

Boca Juniors complicó su panorama en la Copa Libertadores tras la derrota ante Barcelona en Guayaquil . El equipo de Claudio Úbeda no pudo aprovechar la chance de acomodarse en el Grupo D y ahora quedó obligado a sumar en lo que resta.

Con la tabla apretada, tres equipos comparten seis puntos: Universidad Católica lidera por diferencia de gol, Boca aparece como escolta y Cruzeiro queda apenas por detrás. Barcelona, con tres unidades, cierra la zona pero volvió a meterse en la pelea.

Esta noche, a las 23, Universidad Católica de Chile será local de Cruzeiro en el Claro Arena, en un duelo que completará la cuarta fecha del Grupo D de la Libertadores .

El escenario es claro: Boca necesita ganar los dos partidos que le quedan para depender de sí mismo. Si suma seis puntos, quedará muy bien posicionado para avanzar a los octavos de final. Cualquier otro resultado lo dejará pendiente de lo que ocurra con sus rivales directos.

En ese contexto, el dato positivo es que definirá su suerte como local. El Xeneize jugará ambos encuentros en la Bombonera, donde mantiene una racha fuerte en el plano internacional y suele hacerse fuerte en este tipo de instancias.

Lo que viene para Boca en la Copa Libertadores

Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores 2026. Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores 2026. FotoBaires

El fixture marca dos finales: recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo a las 21 y luego a Universidad Católica el jueves 28 a las 21.30. Dos partidos que definirán si sigue en carrera o se despide antes de tiempo.