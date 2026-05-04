¡Escándalo en Santos! El hijo de Robinho denunció a Neymar por agresión y pidió irse del club

Estalló un escándalo en Santos FC que tiene como protagonista a Neymar . El hijo de Robinho presentó una notificación extrajudicial en la que lo acusa de agresión y pidió la rescisión inmediata de su contrato por considerar que no tiene garantías de seguridad.

El caso generó un fuerte impacto institucional en Santos , que ahora deberá mediar en un conflicto delicado entre una de sus promesas y una de sus máximas figuras, en un momento deportivo sensible.

AGORA! Nota oficial do Santos: “O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o… pic.twitter.com/R9R2YR80pX

Robinho Jr., hijo del recordado delantero brasileño, acusó a Neymar de pegar y le reclamó medidas a Santos.

Según trascendió, el conflicto se originó durante un entrenamiento, en una práctica entre jugadores que no habían sumado minutos. Una jugada del juvenil habría sido interpretada como una provocación, lo que derivó en una reacción del delantero y un fuerte cruce en pleno campo.

Testimonios citados por la prensa brasileña hablan de empujones, forcejeos e incluso una cachetada, en una situación que terminó con el joven en el suelo antes de que intervinieran compañeros y cuerpo técnico para separar.

Tras el episodio, ambos futbolistas habrían bajado la tensión en el vestuario y aclarado lo ocurrido en privado, aunque el entorno del juvenil avanzó igual por la vía legal, argumentando falta de protección dentro del club.