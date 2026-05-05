¿Neymar a Boca? La revelación del Chicho Serna: "Un empresario brasileño me lo ofreció"

Ante los rumores de un supuesto interés de Boca por Neymar, Mauricio Serna recordó un acercamiento que existió a mediados del año pasado.

En los últimos días se instaló el rumor de un supuesto interés de Boca Juniors por Neymar. Todo inició con las imágenes del crack brasileño bajando del micro con bolsas del cuadro de la Ribera. Además, su amistad con jugadores como Leandro Paredes y Ander Herrera y su mal momento en el Santos ayudaron a alimentar estas versiones.

Si bien en Brandesn 805 no han dado señales de ningún tipo al respecto, lo cierto es que no se trata de una situación nueva. Ya a mediados 2025 se había producido un primer acercamiento que terminó en la nada y Mauricio Serna, quien en esos momentos formaba parte del ya inexistente Consejo de Fútbol, reveló detalles de aquellas conversaciones.

El Chicho Serna reveló que le ofrecieron a Neymar a Boca El Chicho Serna reveló que le ofrecieron a Neymar a Boca DSports "Un empresario brasilero al que conozco el año pasado me llamó y me ofreció a Neymar. Nos preguntó si nos interesaba tenerlo previo al Mundial de Clubes. No pasó de ahí: un ofrecimiento que uno no sabe si es concreto, si le están vendiendo humo o si le están ofreciendo algo real", contó el Chicho este martes en dialogo con DSports y TyC Sports.

De todos modos, no descartó del todo que existan chances de que el ex Barcelona y PSG se calce la camiseta azul y oro: "Vi algo que me llamó la atención: entrando al hotel se bajó del micro con la bolsa de Boca. No es normal que pase eso porque cuando uno está en un club no es normal que pasen esas cosas. Pudo haber sido un mensaje, ¿no?", señaló entre risas.