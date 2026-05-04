¿Neymar a Boca? Qué dicen en el club del rumor y qué piensa el crack brasileño

El gran anhelo de Boca Juniors tiene nombre propio: la Copa Libertadores. Y aunque el mercado de pases todavía asoma lejano, en el mundo xeneize nunca hay lugar para ignorar el peso de una figura capaz de cambiarlo todo. En este caso, el impacto llegó en forma de rumor… y con un protagonista estelar: Neymar .

Todo se encendió a partir de una imagen que rápidamente recorrió el ambiente futbolero y desató una ola de especulaciones. La chispa surgió tras su paso por Buenos Aires junto al plantel de Santos , que venía de igualar frente a San Lorenzo por la Copa Sudamericana . En ese contexto, su presencia en Casa Amarilla, a pocos metros de la Bombonera, y los gestos de cercanía —como el intercambio de camisetas, incluida una con el nombre de Juan Román Riquelme— empezaron a alimentar la ilusión.

Pero no fue lo único. El reencuentro con Ander Herrera, con quien compartió vestuario en el PSG, también sumó un capítulo sugestivo. Para algunos, apenas una coincidencia; para otros, el inicio de una trama con más fondo.

Puertas adentro de Boca Juniors bajan el tono a la versión: desde la dirigencia desmintieron contactos formales y descartaron cualquier negociación en curso, incluso la supuesta reunión entre el presidente y el futbolista que había empezado a circular con fuerza.

De todos modos, el escenario no es completamente estéril. Si el club decide avanzar, hay margen para intentar un movimiento de alto impacto y potenciar un plantel que ya proyecta jerarquía. En ese armado, aparece con fuerza la inminente llegada de Paulo Dybala y la intención de sumar más nombres en el segundo semestre, con un objetivo claro: volver a conquistar la Copa Libertadores.

Su situación en Santos

La coyuntura de Neymar dista de ser estable. Su vínculo con Santos se extiende hasta diciembre, aunque el club mantiene una deuda significativa vinculada al oneroso contrato que firmó tras su regreso en 2025, un factor que añade incertidumbre a su presente.

Neymar vs. San Lorenzo. Copa Sudamericana 2026. Neymar vs. San Lorenzo. Copa Sudamericana 2026. FotoBaires

En paralelo, el foco del delantero está puesto casi de manera excluyente en la selección: su gran objetivo es meterse en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial. En esa línea, dosifica esfuerzos y administra cargas con criterio, priorizando su condición física. Juega siempre que puede, pero selecciona partidos para evitar sobreexigencias y minimizar el riesgo de lesiones en un calendario exigente.