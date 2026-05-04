La tajante advertencia de Lucas Blondel a Boca por el posible cruce de octavos con Huracán
El lateral derecho, que está a préstamo en Huracán tras no ser tenido en cuenta en Boca, palpitó el mata-mata y habló de lo que será su regreso a la Bombonera.
Boca ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final del Torneo Apertura y, mientras espera la confirmación de su rival, en el horizonte ya empieza a asomar un duelo contra Huracán en la Bombonera que parece inevitable.
Si bien hay una mínima chance de que su oponente sea Gimnasia de La Plata -Vélez debe ganarle por siete goles o más a Newell's para que eso pase-, todos los caminos conducen a que xeneizes y globos se verán las caras en el arranque de los playoffs. Y claro, las miradas apuntan a Lucas Blondel.
Qué dijo Blondel sobre su posible regreso a la Bombonera con la camiseta de Huracán
El lateral derecho, hoy a préstamo en Parque Patricios, podría reencontrarse con el club dueño de su pase en un partido cargado de emociones. Es que su salida de Boca no fue sencilla: pasó de ser una fija en el equipo a quedar totalmente relegado de la mano de Miguel Ángel Russo y luego también con Claudio Úbeda.
A pesar de ese contexto, el defensor evitó hablar de cuentas pendientes. “No es una revancha, porque sigo perteneciendo al club. Siempre voy a estar agradecido con la gente que trabaja ahí”, aseguró, bajándole el tono a cualquier morbo que pueda generarse alrededor de su regreso a Brandsen 805.
Eso sí, dejó en claro que, de confirmarse el cruce, el equipo de Diego Martínez (otro que podría volver al Templo) no irá a especular. “Nosotros iremos con nuestras armas a intentar hacer lo mejor y pasar de fase. Hoy me debo a Huracán e intentaremos pasar”, afirmó Blondel.
Por último, el ex Tigre también se refirió a lo que significaría volver a pisar la Bombonera. “Es un partido lindo, siempre es lindo jugar en esa cancha porque la gente se hace sentir”, concluyó.