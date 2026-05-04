La tajante advertencia de Lucas Blondel a Boca por el posible cruce de octavos con Huracán

El lateral derecho, que está a préstamo en Huracán tras no ser tenido en cuenta en Boca, palpitó el mata-mata y habló de lo que será su regreso a la Bombonera.

Blondel es titular indiscutido en el Huracán de Diego Martínez, que en su también momento lo llevó a Boca.

Boca ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final del Torneo Apertura y, mientras espera la confirmación de su rival, en el horizonte ya empieza a asomar un duelo contra Huracán en la Bombonera que parece inevitable.

Si bien hay una mínima chance de que su oponente sea Gimnasia de La Plata -Vélez debe ganarle por siete goles o más a Newell's para que eso pase-, todos los caminos conducen a que xeneizes y globos se verán las caras en el arranque de los playoffs. Y claro, las miradas apuntan a Lucas Blondel.

Qué dijo Blondel sobre su posible regreso a la Bombonera con la camiseta de Huracán El lateral derecho, hoy a préstamo en Parque Patricios, podría reencontrarse con el club dueño de su pase en un partido cargado de emociones. Es que su salida de Boca no fue sencilla: pasó de ser una fija en el equipo a quedar totalmente relegado de la mano de Miguel Ángel Russo y luego también con Claudio Úbeda.

Lucas Blondel Blondel sigue perteneciendo a Boca: se fue a préstamo por un año a Huracán. @lucasblondel17

A pesar de ese contexto, el defensor evitó hablar de cuentas pendientes. “No es una revancha, porque sigo perteneciendo al club. Siempre voy a estar agradecido con la gente que trabaja ahí”, aseguró, bajándole el tono a cualquier morbo que pueda generarse alrededor de su regreso a Brandsen 805.