Diego Martínez, DT de Huracán, palpitó el posible cruce con Boca en los octavos de final: "Va a ser especial"

Diego Martínez, DT del Globo, habló en conferencia tras el empate ante Racing y se refirió al probable choque con el Xeneize en los octavos del Apertura.

El Huracán de Diego Martínez hizo los deberes. Rescató un empate del Cilindro de Avellaneda tras igualar sin goles ante Racing y se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura en el 7° lugar de la zona B. Ante ello, su posible rival en la primera instancia de los playoffs será Boca en la Bombonera.

El único resultado que podría modificar los planes del cuadro de Parque Patricios es si este lunes a las 19:15, Vélez golea por 7-0 a Newell’s en Liniers. En caso de que eso suceda, el Globo jugaría ante el Fortín y el Xeneize recibiría a Gimnasia de La Plata en los octavos de final.

Diego Martínez palpitó el posible cruce con Boca en los octavos de final del Apertura Diego Martínez palpitó el posible cruce con Boca en los octavos del Apertura X @SC_ESPN Ante la posibilidad de enfrentarse a su ex club, Diego Martínez habló en conferencia de prensa tras el empate ante la Academia y palpitó el posible cruce con los de la Ribera, en donde tuvo un paso en 2024, aunque no esquivó lo emocional: “Va a ser especial por volver a un club donde pudimos trabajar”, comenzó. "Fueron nueve o diez meses donde trabajamos bien, creo que pudimos darle una identidad y será especial para nosotros", continuó.

A pesar del probable choque con Boca, Martínez puso el foco en el presente de Huracán: Estoy muy contento por la clasificación. Siempre el partido que nos toca es el más importante, iremos con las mejores ilusiones de sacar un buen resultado y pasar de fase con la misma personalidad que tuvieron los muchachos en la cancha de Racing”, lanzó.