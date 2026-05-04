El posteo de Lionel Messi tras su histórica presencia en el GP de Miami: qué le comentó Colapinto
Un día después de su visita al paddock, Lionel Messi compartió su experiencia en las redes con algunas fotos y un mensaje bien marcado.
Franco Colapinto vivió un domingo de ensueño en Estados Unidos. El pilarense cerró un enorme fin de semana con un 7° puesto en el Gran Premio de Miami, su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1. Y claro, con el condimento especial de la histórica visita de Lionel Messi al paddock.
Sin anuncio previo, el capitán de la Selección argentina sorprendió a todos y fue a alentar al 43 de Alpine junto a toda su familia: hubo saludo, abrazos, fotos y risas antes y después de la carrera. Incluso, se dio el lujo de subirse al monoplaza de Kimi Antonelli en el box de Mercedes (por su vinculación comercial con Adidas), en una de las imágenes más curiosas que dejó la jornada.
El posteo de Messi tras el Gran Premio de Miami
En ese contexto, y luego de la experiencia, la Pulga no dudó en guardar el recuerdo en sus redes sociales. Lo hizo este lunes por la mañana, con un posteo directo en su cuenta de Instagram y con un contundente mensaje: "Familia y Fórmula", escribió el 10, junto a una carita sonriendo y una bandera a cuadros.
Además, coloreó la publicación con algunas imágenes que marcaron su presencia en el GP: su llegada con Antonella y sus tres hijos, la foto arriba del Mercedes y los encuentros con Colapinto, Antonelli y George Russell en los respectivos búnkers.
La sentida respuesta de Colapinto a la publicación del 10
Apenas unos minutos más tarde, apareció la respuesta del piloto argentino en los comentarios. "Mi sueño hecho realidad, conocerte!!! Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida!!!! Gracias por tu tiempo y tu humildad, sos lo mejor que hay. Un placer enorme", le respondió Franco, con una emoción inexplicable. Y cómo para no estarlo...