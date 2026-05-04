El posteo de Lionel Messi tras su histórica presencia en el GP de Miami: qué le comentó Colapinto

Un día después de su visita al paddock, Lionel Messi compartió su experiencia en las redes con algunas fotos y un mensaje bien marcado.

Franco Colapinto vivió un domingo de ensueño en Estados Unidos. El pilarense cerró un enorme fin de semana con un 7° puesto en el Gran Premio de Miami, su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1. Y claro, con el condimento especial de la histórica visita de Lionel Messi al paddock.

Sin anuncio previo, el capitán de la Selección argentina sorprendió a todos y fue a alentar al 43 de Alpine junto a toda su familia: hubo saludo, abrazos, fotos y risas antes y después de la carrera. Incluso, se dio el lujo de subirse al monoplaza de Kimi Antonelli en el box de Mercedes (por su vinculación comercial con Adidas), en una de las imágenes más curiosas que dejó la jornada.

El posteo de Messi tras el Gran Premio de Miami En ese contexto, y luego de la experiencia, la Pulga no dudó en guardar el recuerdo en sus redes sociales. Lo hizo este lunes por la mañana, con un posteo directo en su cuenta de Instagram y con un contundente mensaje: "Familia y Fórmula", escribió el 10, junto a una carita sonriendo y una bandera a cuadros.

La publicación de Lionel Messi en Instagram tras su visita al Gran Premio de Miami La publicación de Lionel Messi en Instagram tras su visita al Gran Premio de Miami

Además, coloreó la publicación con algunas imágenes que marcaron su presencia en el GP: su llegada con Antonella y sus tres hijos, la foto arriba del Mercedes y los encuentros con Colapinto, Antonelli y George Russell en los respectivos búnkers.