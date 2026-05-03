¿Lionel Messi y Maia Reficco? La curiosa reacción que no pasó desapercibida durante el GP de Miami

El paddock del Gran Premio de Miami se convirtió en el escenario de un encuentro histórico. En una gran jornada para la Fórmula 1 , todas las miradas se desviaron hacia el box de Alpine cuando Lionel Messi hizo su ingreso. Sin embargo, más allá de la presencia del capitán de la Selección Argentina, lo que encendió las redes sociales fue la inesperada y genuina reacción de la cantante Maia Reficco .

El encuentro se produjo en la previa de la carrera, cuando Messi, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, decidió visitar a Franco Colapinto . El gesto del 10 hacia el joven piloto, que sigue escalando posiciones en la máxima categoría del automovilismo , fue recibido con abrazos y fotos que rápidamente dieron la vuelta al mundo. Pero entre los flashes y la emoción del box, una imagen se volvió viral: el rostro de absoluta incredulidad de Reficco al procesar la cercanía del futbolista.

Maia , quien recientemente blanqueó su romance con Colapinto en Buenos Aires, se encontraba en el lugar acompañando a su pareja en este momento crucial de su carrera. La artista no pudo ocultar su asombro y, más tarde, utilizó su cuenta secundaria en redes sociales para volcar sus sentimientos. "Sigo temblando, no lo puedo creer" , escribió junto a una serie de fotografías donde se la veía visiblemente impactada por el momento.

En medio del revuelo por la llegada de los Messi, Reficco también se tomó un tiempo para dialogar con la prensa y hablar por primera vez sobre su presente sentimental. En una charla relajada, la cantante se mostró feliz de estar presente en el circuito. Aseguró estar muy contenta de "bancar" a Franco y admitió que el universo de la Fórmula 1 es algo que todavía está descubriendo. Según sus propias palabras, el ambiente del paddock le resulta un "delirio" absoluto, especialmente por la intensidad y el ritmo frenético que se vive detrás de escena.

maia reficco junto a colapinto Reficco junto a Colapinto. IG @maiareficco

La jornada en Miami terminó siendo un triunfo no solo por el octavo lugar del piloto, sino también por los diversos encuentros protagónicos. La imagen de Colapinto recibiendo el apoyo de Messi, sumada a la naturalidad de Maia Reficco viviendo su primer gran evento de F1 como pareja oficial del piloto, hizo que las redes se colmaran de muchas reacciones.