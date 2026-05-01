Tras la derrota de Boca y los triunfos de Central e Independiente Rivadavia, así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029

De cara al Mundial de Clubes, así se encuentra la clasificación hoy en día luego de la caída de Boca y las victorias del Canalla, la Lepra, Lanús y Platense.

El Mundial de Clubes dejó la vara alta y la FIFA ya proyecta la edición 2029, que mantendría el formato de 32 equipos. En ese escenario, la Conmebol contaría con seis plazas: cuatro para los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028 y dos adicionales que se otorgarán por ranking. Con Flamengo ya clasificado como último campeón, la pelea por los cinco lugares restantes ya está en marcha.

El sistema de clasificación replica el modelo anterior: los clubes suman puntos en la Copa Libertadores desde la fase de grupos, con tres unidades por victoria, una por empate y un bonus por cada fase superada. Al finalizar el ciclo 2025–2028, los dos mejores equipos del ranking que no hayan sido campeones obtendrán su boleto directo al torneo.

Existe, además, una limitación clave: ningún país puede tener más de dos representantes por ranking, salvo que haya más campeones. Esto implica que, si Brasil suma otro campeón en los próximos años, sus equipos quedarán automáticamente fuera de la pelea por puntos, sin importar su posición en la tabla acumulada.

Flamengo campeón de la Libertadores 2025 Flamengo es el único equipo de Conmebol, hasta el momento, que clasificó al Mundial de Clubes 2029 . EFE

Tras la derrota de Boca y los triunfos de Central, Independiente Rivadavia, Lanús y Platense, así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 Con los datos de la fase de grupos 2026 ya incorporados, Palmeiras y Liga de Quito ocupan hoy los dos cupos por ranking, con 54 y 44 puntos respectivamente. Detrás aparecen Estudiantes de La Plata (36), quien empató 1-1 frente a Flamengo en UNO, y Racing (35), como los mejores argentinos posicionados.