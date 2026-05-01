Polémico: el cambio de reglamento en la Libertadores en medio de la Copa tras una queja de Palmeiras

Tras una fuerte protesta de Abel Ferreira, entrenador del Verdao, la Conmebol cambió el reglamento en la Libertadores y Sudamericana. ¿Qué cambios hubo?

La Conmebol anunció un cambio de reglamento en la Libertadores y Sudamericana tras la queja del Palmeiras.

La fecha del miércoles de la Copa Libertadores dejó una escena poco habitual que rápidamente encendió la polémica. Luego del empate 1-1 entre Cerro Porteño y Palmeiras en Asunción, el entrenador del conjunto brasileño, Abel Ferreira, alzó la voz y denunció una supuesta modificación en las dimensiones del campo de juego: según su reclamo, el equipo paraguayo habría reducido el ancho de la cancha de 68 a 64 metros —el límite mínimo reglamentario— en la previa del encuentro.

"Nunca había visto algo así en mi vida. (...) Es triste ver esto en el siglo XXI, muy triste, pero yo no soy el responsable, yo no soy el que lo organiza", explotó el entrenador portugués en conferencia de prensa, y apuntó contra la organización de la Conmebol, la cual tomó rápidamente cartas en el asunto.

El cambio de reglamento en la Libertadores y Sudamericana tras la queja del Palmeiras El episodio no pasó inadvertido y tuvo repercusión inmediata a nivel institucional. A raíz de lo sucedido, la Conmebol emitió una comunicación oficial dirigida a las distintas asociaciones miembro, en la que exige que todos los clubes participantes declaren las medidas exactas de sus estadios. Además, se estableció que dichas dimensiones deberán mantenerse sin alteraciones hasta la finalización tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

Trofeo Copa Libertadores y Copa Sudamericana La Conmebol exige que todos los clubes participantes declaren las medidas exactas de sus estadios Conmebol

Desde el organismo rector del fútbol sudamericano recordaron los parámetros vigentes: la medida recomendada es de 105 metros de largo por 68 de ancho, mientras que el rango permitido oscila entre los 100 y 110 metros de longitud, y entre 64 y 75 metros de amplitud. Ningún equipo podrá exceder ni reducir esos márgenes.