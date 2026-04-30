Por qué Abel Ferreira se mostró indignado con Ariel Holan tras el empate de Palmeiras y Cerro Porteño: "Nunca vi algo así"

El empate entre Cerro Porteño y Palmeiras por la Copa Libertadores estuvo condicionado por una decisión del conjunto local que generó debate reglamentario y provocó una fuerte reacción del entrenador visitante, Abel Ferreira , tras el encuentro disputado en Asunción.

El equipo dirigido por Ariel Holan optó por reducir el ancho del campo de juego en el estadio La Nueva Olla, llevándolo al mínimo permitido por la Conmebol, con el objetivo de limitar los espacios y dificultar el desarrollo ofensivo del rival.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F, finalizó 1-1, aunque la discusión se trasladó rápidamente a la decisión adoptada por el club paraguayo y a su impacto en el desarrollo del partido.

Durante el partido se pudo observar la marca original del campo, lo que evidenció la modificación realizada. Cerro Porteño redujo el ancho de 68 a 64 metros, el límite inferior establecido por el reglamento vigente.

cancha cerro porteño El empate en Asunción quedó atravesado por una maniobra reglamentaria que generó repercusiones. Captura de video

La estrategia formó parte de un planteo táctico más cerrado, con una estructura defensiva reforzada para neutralizar a Palmeiras. El equipo brasileño logró ponerse en ventaja a través de Jhon Arias, pero el conjunto local alcanzó la igualdad mediante un gol en contra.

Este tipo de decisiones no es inédito en el fútbol sudamericano, aunque vuelve a poner en discusión los márgenes reglamentarios y su utilización en contextos competitivos.

La reacción de Abel Ferreira

Tras el encuentro, el entrenador de Palmeiras expresó su malestar de manera directa y cuestionó tanto la maniobra como el marco regulatorio que la permite. “Nunca había visto algo así en mi vida. Es la primera vez que veo algo así. Pero hay que preguntarle a la Conmebol”, señaló.

Luego, agregó: “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir. Es triste ver esto en el siglo XXI, muy triste, pero yo no soy el responsable, yo no soy el que lo organiza”.

Abel Ferreira estalló tras el polémico recurso de Cerro Porteño Abel Ferreira estalló tras el polémico recurso de Cerro Porteño

En esa línea, también dejó un mensaje crítico hacia la entidad: “No puedo hablar de la Conmebol. Parece que tenemos prohibido hablar de ella. Voy a dejar de ser un escudo para asuntos que no tienen que ver con el juego. Si me preguntan sobre fútbol, hablaré de fútbol”.

La respuesta de Ariel Holan

Por su parte, Ariel Holan evitó polemizar y defendió la decisión desde el cumplimiento de las normas establecidas por la competición. “Con respecto al reglamento es claro, la medida mínima a lo largo y a lo ancho de América de todos los que participan en este torneazo que es la Libertadores es 100 por 64. La cancha hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que eso es aleatorio, no es determinante para el juego”, explicó.

De esta manera, el técnico argentino respaldó la estrategia adoptada por su equipo y relativizó su influencia en el resultado.