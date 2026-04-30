El blooper de La Guaira antes del partido: filmó en Mendoza y tuvo un falló brutal

La Guaira protagonizó un blooper al filmar en Mendoza y confundir la música local, un error que deberá corregir en la cancha esta noche.

El equipo venezolano que esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas se tomó el tiempo de recorrer Mendoza como turista, cámara en mano, y dejó su marca en los rincones más emblemáticos de la ciudad. La Plaza San Martín, el Parque Central y el microcentro mendocino amanecieron con los stickers del escudo naranja pegados como si la Guaira quisiera avisarle a la Lepra que ya está acá.





La Guaira protagonizó un blooper al filmar en Mendoza y confundir la música local, un error que deberá corregir en la cancha esta noche. protagonizó un blooper al filmar en Mendoza y confundir la música local, un error que deberá corregir en la cancha esta noche.

La Guaira

El video que circula en redes muestra postales genuinas de Mendoza: sus plazas, su arboleda, su arquitectura. Una producción cuidada, con ganas de mostrar que el fútbol venezolano también sabe moverse con estilo fuera de la cancha.

El blooper musical de La Guaira en Mendoza Eso sí, hay un detalle que en Mendoza no pasó desapercibido. La banda sonora elegida fue el tango. Romántico, porteño, inconfundible. Y completamente ajeno a esta tierra. Porque en Mendoza no se escucha tango, se escucha tonada. Esa música cuyana que nació entre las montañas y que ningún visitante debería confundir.