El blooper de Yanina Latorre al aire que la llevó a cometer un insólito exabrupto: "Pedazo de basura"

La rubia se encontraba leyendo una publicidad. Un error la llevó a expresarse de la peor forma: los detalles.

La televisión en vivo no perdona, y Yanina Latorre lo experimentó en carne propia. Durante la última emisión de SQP (América TV), la mediática fue la protagonista de un momento televisivo que rápidamente acaparó la atención, pasando de risas al enojo directo con su equipo de producción.

Todo comenzó de manera rutinaria cuando Latorre se disponía a leer una mención publicitaria de Betano, la casa de apuestas sponsor de River Plate. Sin embargo, la lectura formal se desvirtuó por completo al llegar al remate de la promoción. El momento se convirtió en blooper.

El momento del exabrupto Embed - El blooper de Yanina Latorre al aire que la llevo a cometer un insolito exabrupto: "Pedazo de basura" "Entra ya a betano y aprovecha esta", leyó en voz alta. Inmediatamente, la connotación de la frase le jugó una mala pasada y desató una carcajada generalizada en el estudio. "Qué está tentada... me voy a aprovechar esta, tira", se escuchó comentar en el piso, mientras Yanina no lograba recuperar la compostura.

La tentación inicial rápidamente mutó en frustración cuando se sumaron fallas técnicas que complicaron aún más el segmento. Fiel a su estilo sin filtros, Latorre comenzó a quejarse del retorno de audio en pleno aire.

"Hoy es un día de mierda. Me cago en la cucaracha, tengo una fritura. No te escucho nada", disparó, dejando en evidencia las desprolijidades técnicas del momento.