Yanina Latorre enfrentaría una denuncia penal y dieron los motivos: "Se va a tener que someter"

Un explosivo capítulo se suma al largo historial de enfrentamientos entre Morena Rial y Yanina Latorre . Esta vez, el conflicto trasciende el plano mediático para instalarse directamente en el ámbito judicial, con una acusación que podría traerle dolores de cabeza a la conductora, quien se encuentra descansando en Madrid.

La primicia se dio a conocer durante la última emisión de La posta del espectáculo, el ciclo de TV Pública Streaming que conduce Gustavo Méndez. Allí, en pleno debate, se confirmó que la hija de Jorge Rial tomó la firme decisión de iniciar acciones legales que van más allá de un simple resarcimiento civil y apuntan directamente al fuero penal.

Según revelaron en el programa, la denuncia será presentada formalmente el próximo martes a pedido exclusivo de Morena . El cargo principal de la demanda es por discriminación, a raíz de un repudiable comentario en el que Latorre la habría comparado con un mono.

"Ya tengo firmado el escrito", aseguró su representante legal durante la transmisión, dejando en claro que la decisión es un hecho. Además, desde su entorno confesaron que intentaron dilatar la situación pensando que el enojo de Morena sería pasajero, pero la joven se mantuvo firme en su postura de ir a fondo contra la panelista, argumentando que no se pueden dejar pasar agresiones de esa magnitud.

Las posibles consecuencias para Latorre

Yanina Latorre destrozó a Morena Rial y la trató de mentirosa. Foto: Instagram @yanilatorre. e Instagram @moreerial Yanina Latorre y Morena Rial, un historial de polémicas mediáticas. Archivo MDZ

Al debatir sobre qué le puede pasar realmente a Yanina Latorre con esta denuncia, en el piso de streaming explicaron que, si bien las penas en Argentina por este tipo de delitos suelen ser excarcelables, el impacto a nivel burocrático y legal no es menor.

"No sé si va a quedar en la nada, pero se va a tener que someter a un proceso penal", explicaron en vivo. El dato más contundente que arrojaron es que, aunque la condena resultante sea ínfima, eso le generaría a la panelista antecedentes penales por un lapso de diez años. Además, adelantaron que es muy probable que dentro de la misma denuncia se solicite una medida cautelar para impedir que Latorre vuelva a nombrar a Morena en los medios de comunicación.