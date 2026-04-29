¡Cuidado, Lepra! Así llega La Guaira, el sorprendente equipo venezolano que todavía no perdió este año

Con un presente inmejorable, tanto en el torneo Apertura como en la Copa Libertadores de América , Independiente Rivadavia ajusta detalles para el encuentro ante Deportivo La Guaira , el duro equipo venezolano que también llegará al choque de este jueves a las 19 con una actualidad que mete miedo .

Bajo la conducción técnica del argentino Héctor Bidoglio , entrenador rosarino que tuvo un pequeño paso por Newell´s Old Boys en 2019, el conjunto Naranja saltará al campo de juego del Malvinas Argentinas con el objetivo de dar el golpe ante el puntero del grupo C del máximo torneo continental.

Héctor Bidoglio, el DT argentino de 58 años que buscará dar el golpe en el Malvinas.

Además del director técnico, el combinado caraqueño cuenta en sus filas con los argentinos Guillermo Ortiz , defensor que pasó por Godoy Cruz y Colón , Franco Cáceres , exmediocampista de Estudiantes de Buenos Aires , y Alexis Rodríguez , delantero que jugó en Newell´s y es primo de Maximiliano , el exjugador de la selección argentina. Su goleador y figura es otro conocido, el colombiano Flabián Londoño , ex River , Arsenal y Tigre .

¡Cuidado, Lepra! Así llega Deportivo La Guaira

Así como Independiente Rivadavia, el equipo venezolano atraviesa un muy buen presente, tanto a nivel nacional como en el plano internacional.

La Guaira Con un gol de Juan Castellano, los venezolanos vienen de ganar por el torneo local y están punteros e invictos. Prensa La Guaira

Tras disputarse 13 fechas, el Naranja lidera el torneo de la Primera División de Venezuela de forma invicta con 27 unidades, con un récord de 7 victorias y 6 empates. En la última jornada, superó a Trujillanos por 1 a 0 como visitante y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, dos puntos por encima de Metropolitanos y tres sobre Deportivo Táchira.

En la Copa Libertadores, a la que se clasificó tras ganar la Supercopa de su país el año pasado, el equipo litoraleño también marcha sin derrotas ya que empató sus dos compromisos, ante Fluminense sin goles como local, y frente a Bolívar 1 a 1 en la altura de La Paz.