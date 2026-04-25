Video: el impresionante banderazo de los hinchas del Lobo en la previa del clásico ante la Lepra

Los hinchas del Lobo organizaron un banderazo en las puertas del hotel donde concentran sus jugadores. A menos de 24 horas para el clásico mendocino, los fanáticos ya empezaron a jugar el partido.

Hinchas de Gimnasia y Esgrima hicieron un banderazo en la previa del clásico ante Independiente Rivadavia.

icLos hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza organizaron un multitudinario banderazo a menos de un día de una nueva edición del clásico mendocino. Con el encuentro ante Independiente Rivadavia a escasas horas, los hinchas del Lobo coparon las calles mendocinas para darle una muestra de apoyo a sus jugadores.

A 44 años del último clásico en la elite del fútbol argentino, y a casi 4 años del último enfrentamiento en competiciones de AFA, los hinchas blanquinegros y azules cuentan las horas para vivir una nueva fiesta del fútbol mendocino. En esta ocasión el partido se disputará en la casa de la Lepra, el Bautista Gargantini.

Ante la imposibilidad de poder acompañar a su equipo en el estadio, la fanaticada blanquinegra organizó un banderazo en las puertas del hotel céntrico en donde se concentran los dirigidos por Darío Franco.

Así, incontables hinchas coparon la esquina de Primitivo de la Reta y Amigorena. Con un importante despliegue de cotillón y pirotecnia, los aficionados dieron una impresionante muestra de apoyo a sus jugadores, que el domingo desde las 15 jugarán ante su eterno rival un partido para la historia.