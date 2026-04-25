El presente de Alpine en la Fórmula 1: crecimiento, dudas y el desafío de Colapinto

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó una de las sorpresas en el pelotón medio: el crecimiento de Alpine . Con apenas tres carreras disputadas, el equipo francés se ubica en la quinta posición del Campeonato de Constructores , a solo dos puntos del cuarto lugar, mostrando un salto de calidad respecto a la temporada anterior.

Gran parte de esa evolución se explica por los cambios técnicos implementados durante el receso, entre ellos la incorporación de la unidad de potencia de Mercedes, que permitió mejorar el rendimiento general del monoplaza. Desde los test de pretemporada ya se vislumbraba una mejora, que luego se confirmó en pista con resultados consistentes.

Dentro de ese contexto, Pierre Gasly se convirtió en el principal referente del equipo. El francés sumó puntos en las tres competencias disputadas, con actuaciones destacadas como el sexto puesto en Shanghái y el séptimo en Suzuka, además de sólidas clasificaciones que evidencian el avance de Alpine .

Mientras Gasly atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, la realidad de Franco Colapinto es distinta, aunque con matices positivos. Según un informe publicado en la página web de la Fórmula 1 , el argentino todavía no logra la misma regularidad que su compañero, en gran parte por largar desde posiciones más retrasadas, lo que complica su progreso en carrera.

Sin embargo, Colapinto ya dejó señales alentadoras. En China consiguió su primer punto con un décimo puesto que también significó un logro colectivo: fue la primera vez en mucho tiempo que Alpine sumó con ambos autos. Ese resultado pudo haber sido incluso mejor, de no mediar un contacto con Esteban Ocon que lo obligó a perder el control.

franco colapinto Franco Colapinto suma un punto en lo que va del año. www.francolapinto.com

Aun con esas dificultades, el balance inicial es positivo. Alpine es uno de los pocos equipos que logró completar todas las carreras y el Sprint con ambos autos, un dato que refleja solidez y confiabilidad en el arranque del campeonato.

Un crecimiento que alimenta la ilusión

El rendimiento mostrado en las primeras fechas genera optimismo dentro del equipo. Con una suma de puntos que ya se acerca a la totalidad conseguida en la temporada pasada, Alpine parece haber encontrado una base competitiva sólida para pelear en la zona media alta.

El motor Mercedes aparece como uno de los grandes diferenciales, aportando velocidad y consistencia. A esto se suma un Gasly en gran nivel y un Colapinto que comienza a adaptarse, factores que alimentan la expectativa de seguir escalando posiciones.

Además, el equipo ha demostrado capacidad para aprovechar oportunidades cuando sus rivales directos fallan, algo clave en una categoría tan ajustada.

Motivos para la cautela en el corto plazo

A pesar del buen inicio, en Alpine también predomina cierta prudencia. Tres carreras representan una muestra limitada y el verdadero orden competitivo del campeonato aún está en formación.

El equipo se benefició en parte de problemas de fiabilidad de otros competidores, por lo que deberá sostener su rendimiento cuando el resto del pelotón alcance mayor regularidad. Además, rivales como Red Bull o McLaren no suelen repetir errores con frecuencia, lo que eleva la exigencia.

alpine Expectativa y cautela por el presente de Alpine. Instagram @alpinef1team

Otro punto de atención es el posible desequilibrio entre motor y chasis. Si bien la unidad de potencia ofrece ventajas, existe la incógnita de si el resto del auto está a la altura, algo que solo se confirmará con el paso de las carreras.

El desafío de evolucionar sin perder terreno

De cara a lo que viene, Alpine tiene claro que no puede quedarse quieto. Como todos los equipos, deberá continuar desarrollando su monoplaza para sostener el rendimiento y no perder competitividad en un campeonato muy dinámico.

En el caso de Colapinto, el principal objetivo pasa por mejorar su rendimiento en clasificación. Las vueltas rápidas han sido su punto más débil hasta ahora, obligándolo a remontar desde atrás y complicando sus chances de sumar puntos con regularidad.

Si logra dar ese paso adelante y Alpine mantiene su nivel con ambos autos, el equipo no solo podrá consolidarse en la zona media, sino también ejercer presión constante sobre sus rivales directos. En ese escenario, el crecimiento del conjunto francés y la evolución del piloto argentino podrían ir de la mano en una temporada que recién empieza a mostrar su verdadero potencial.