La tajante autocrítica de Franco Colapinto tras la prácticas libres del GP de Barcelona: "Fue el peor viernes de la temporada"

Colapinto terminó 10° y 15° en las prácticas libres del GP de España y no ocultó su preocupación por el rendimiento del auto.

Después de una primera práctica alentadora, en la que logró meterse entre los diez mejores, Franco Colapinto sufrió un fuerte retroceso en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona. El piloto de Alpine finalizó 15° y terminó el día con más dudas que certezas sobre el rendimiento de su monoplaza.

La preocupación quedó reflejada en sus declaraciones posteriores. Lejos de conformarse con los tiempos obtenidos, el argentino realizó una autocrítica contundente y apuntó directamente a los problemas del auto. “Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada”, aseguró.

La fuerte advertencia de Franco Colapinto El piloto de Alpine explicó que las dificultades aparecieron tanto en ritmo de clasificación como de carrera y reconoció que el equipo quedó muy lejos de sus rivales directos. “Estamos muy lejos y muy lentos. Está inmanejable el auto. Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta”, lanzó.

Colapinto también dejó en claro que la escudería deberá asumir riesgos si pretende revertir la situación de cara a la clasificación del sábado. “Hay que hacer cambios agresivos y arriesgados porque estamos mal”, afirmó, en una de las declaraciones más duras desde que desembarcó en la Fórmula 1.