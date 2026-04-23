El clásico mendocino en paz: jugadores de Independiente y Gimnasia se reunirán con Ulpiano Suárez

La previa del clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya se vive con mucha intensidad, pero también con un mensaje claro: la pasión no debe estar peleada con el respeto.

Este viernes, la Ciudad de Mendoza realizará una conferencia especial encabezada por el intendente Ulpiano Suarez, quien estará acompañado por futbolistas de ambos clubes y dirigentes de las instituciones, en la antesala del gran duelo del domingo.

Por el lado de Independiente Rivadavia estarán presentes Sebastián Villa y Sheyko Studer, dos nombres importantes dentro del plantel de Alfredo Berti. En representación de Gimnasia y Esgrima de Mendoza dirán presente Diego Mondino y Fermín Antonini, referentes del equipo que conduce Darío Franco.

Además, participarán autoridades de ambas instituciones, reforzando una imagen de unidad en una semana que moviliza a toda la provincia.

El objetivo del encuentro será dejar un mensaje contundente a toda la comunidad futbolera: el clásico puede jugarse con intensidad, identidad y la pasión propia de un partido histórico, pero también con convivencia, respeto y paz social.

Después de tantos años, el regreso del clásico mendocino en la máxima categoría genera una expectativa enorme. Las tribunas estarán encendidas, la ciudad hablará del partido durante toda la semana y el domingo habrá mucho más que tres puntos en juego.

Sheyko Studer posa con la camiseta azul. Foto: Prensa Independiente Rivadavia Sheyko Studer referencia en la Lepra

Por eso, desde la organización entienden que también es momento de dar un ejemplo fuera de la cancha.

La idea es clara: que la ciudad de Mendoza viva una verdadera fiesta del fútbol, donde el color de cada camiseta quede dentro del estadio y el respeto gane afuera.

Porque los clásicos se juegan fuerte, pero también se viven en paz.