Alfredo Berti, sin cassette antes del clásico: "Hay que jugar como el hincha"

Alfredo Berti , DT de Independiente, habló en ESPN y dejó una frase que resonó fuerte: "Se puede jugar bien, regular y mal, pero ponerse en el lugar del hincha siempre". Prioriza la entrega total en cada partido.

Berti no esquivó el peso del partido ni el gran presente de su equipo. Independiente llega líder del Grupo B del Torneo Apertura, puntero de la tabla anual y también en lo más alto de su grupo de Copa Libertadores. Sin embargo, para el DT no hay privilegios ni prioridades especiales: todo vale lo mismo.

“Desde que arrancó el torneo y la Copa Argentina todos los partidos son finales. Hay un grupo de 25 o 30 futbolistas con mucho compromiso y esa mentalidad está muy clara”, explicó. Para el santafesino, no existe eso de guardar energías para la Libertadores o mirar de reojo otro objetivo: primero está el partido que viene. Y ese partido ahora es el clásico.

“Ahora jugamos otra final con Gimnasia y nos estamos preparando. Después tendremos otra final por Copa Libertadores, pero estos chicos entienden que el clásico es especial. Juegan con esa pasión y por eso la gente acompaña”, agregó el entrenador, dejando en claro que entiende perfectamente lo que representa este duelo para Mendoza.

Uno de los puntos más interesantes de la charla fue cuando explicó su mirada sobre el sentido de pertenencia. Ahí apareció la frase más fuerte de toda la entrevista: jugar como el hincha.

Embed

Berti entiende que el fútbol no siempre permite brillar, que hay partidos buenos, regulares o directamente malos, pero hay algo que no se negocia: la actitud. El entrenador quiere que sus futbolistas sientan el partido como lo siente la tribuna, con compromiso total, con entrega y con esa obligación emocional que tiene vestir una camiseta pesada como la de Independiente.

También hubo tiempo para hablar de Sebastián Villa, una de las grandes figuras del equipo. Berti reveló que fue modificando su posición para potenciarlo y lo comparó con Carlos Valderrama.

“Le propuse que sea un futbolista más tipo Valderrama, que un rato juegue por derecha, otro por izquierda, que baje a ser pasador de pelota. Tiene capacidad física, técnica y además entiende el juego”, explicó.

independiente rivadavia barracas alfredo berti comiendo chicle (19) Alfredo Berti sólo contará en el arco con Nicolás Bolcato para los próximos partidos, en donde debutará en la Copa Libertadores. Alf Ponce Mercado / MDZ

Así llega Independiente al clásico: puntero, sólido y con un entrenador que no vende humo. Berti sabe que el domingo no se juega solamente un partido. Se juega prestigio, ciudad, historia y orgullo.

Y por eso su mensaje fue simple, directo y sin adornos: antes que jugar lindo, hay que jugar sintiendo la camiseta.