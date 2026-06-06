La mala racha que viene atravesando la Selección argentina en los mundiales tras la lesión de Balerdi

Tras confirmarse el desgarro del defensor del Marsella, se agrandó una mala estadística de la Selección argentina en la previa de la Copa del Mundo.

La mala racha que viene atravesando la Selección argentina en los mundiales.

La Selección argentina recibió un duro golpe apenas instalada en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó descartado para la Copa del Mundo. La lesión obligará a Lionel Scaloni a convocar a un reemplazante, que deberá salir de la prelista de 55 futbolistas presentada previamente ante la FIFA.

En los últimos tres Mundiales, la Selección argentina debió desafectar futbolistas por lesión La situación trae recuerdos recientes para el cuerpo técnico argentino, que ya había atravesado episodios similares en los dos Mundiales anteriores. En la previa de Qatar 2022, la Albiceleste sufrió las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa apenas unos días antes del debut. El primero padecía una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, mientras que el delantero arrastraba una tendinitis aquiliana que terminó marginándolo de la lista definitiva.

Aquellas ausencias generaron sorpresa y cierta molestia dentro del cuerpo técnico. Tras el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos, Scaloni deslizó que algunos futbolistas no habían comunicado completamente su situación física. Finalmente, los elegidos para ocupar esos lugares fueron Ángel Correa y Thiago Almada, quien terminaría formando parte del plantel campeón del mundo.

Nico González es baja en Qatar 2022 por lesión. Nico González fue baja en Qatar 2022 por lesión. Archivo

Rusia 2018, el comienzo de la mala costumbre de la Albiceleste La historia se remonta también a Rusia 2018. En aquella oportunidad, el entonces entrenador Jorge Sampaoli perdió primero a Sergio Romero, histórico arquero de la Selección, por un bloqueo articular en su rodilla derecha. Su lugar fue ocupado por Nahuel Guzmán, en medio de una polémica que incluso incluyó críticas públicas de la familia del arquero.