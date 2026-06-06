Sufre Gustavo Alfaro: la pésima noticia en la Selección de Paraguay que tiene en vilo a todo el país

Paraguay venció por 4-0 a Nicaragua en su último partido de preparación antes de emprender viaje hacia el Mundial 2026 . El seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro mostró un funcionamiento sólido y confirmó buenas sensaciones de cara a su regreso a la máxima cita del fútbol después de 16 años de ausencia.

La Albirroja abrió el marcador a los 17 minutos gracias a Alejandro Romero Gamarra, que convirtió de penal tras una infracción sobre Tony Sanabria. Más tarde, a los 41, Miguel Almirón amplió la diferencia con un potente remate dentro del área que dejó sin respuestas al arquero Adonis Pineda.

Sin embargo, la contundente victoria quedó en un segundo plano por una situación que preocupa tanto al cuerpo técnico como a los hinchas paraguayos. Julio Enciso, una de las principales figuras del equipo, debió abandonar el campo de juego antes del final de la primera mitad.

La preocupación apareció a los 25 minutos del encuentro. El delantero del Racing de Estrasburgo dejó el terreno de juego entre lágrimas y con visibles gestos de dolor en su pierna derecha.

La imagen generó inquietud inmediata en el entorno de la selección, especialmente por la importancia que tiene Enciso dentro del esquema de Alfaro. El atacante es una de las piezas ofensivas más destacadas del plantel y llega al Mundial como uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias.

Tras la salida de Enciso, el entrenador argentino dispuso el ingreso de Mauricio Magalhães Prado, mientras aguardaba novedades sobre el estado físico del delantero.

Julio Enciso Dolor de cabeza para Gustavo Alfaro a días del Mundial: se lesionó Julio Enciso. EFE

Una goleada que dejó sabor agridulce

En el segundo tiempo, Alfaro realizó diez modificaciones, una decisión que ya tenía prevista antes del encuentro y que no estuvo relacionada con la lesión sufrida por Enciso.

Paraguay mantuvo el dominio del partido y amplió la ventaja gracias a Matías Galarza. Apenas cinco minutos después, Alexandro Maidana selló el 4-0 definitivo con una definición dentro del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Albirroja/status/2063101051788542397&partner=&hide_thread=false Emotiva y triunfal despedida de la Albirroja



Paraguay derrotó 4-0 a Nicaragua, en juego amistoso en la antesala mundialista.



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Más allá del resultado y del buen rendimiento colectivo, la atención quedó centrada en la evolución de Enciso. A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, cualquier inconveniente físico de una de las figuras del plantel representa una preocupación para el cuerpo técnico.

La selección paraguaya debutará en el Mundial el 12 de junio frente a Estados Unidos. Luego se medirá con Turquía y cerrará la fase de grupos ante Australia, con la expectativa de protagonizar un regreso destacado al torneo más importante del fútbol internacional.