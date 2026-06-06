Del calor sofocante a la altura extrema: las sedes del Mundial 2026 que pueden jugar su propio partido

Cuando se piensa en un Mundial 2026 , la atención suele centrarse en las figuras, los estadios y las selecciones favoritas. Sin embargo, hay un factor que puede influir tanto como una táctica o una lesión. El clima será uno de los protagonistas silenciosos de la Copa del Mundo 2026 y algunas sedes ya generan preocupación por sus condiciones extremas: calor y altura .

A diferencia de otras ediciones, el próximo torneo se disputará en tres países y 16 ciudades diferentes. Eso significa que jugadores, periodistas e hinchas pasarán de escenarios templados a otros donde el calor, la humedad o la altura podrían convertirse en un desafío adicional. En algunos casos, incluso, las condiciones meteorológicas podrían influir en el desarrollo de los partidos.

Si existe una sede que históricamente genera respeto entre los equipos visitantes, esa es Ciudad de México. La capital mexicana se encuentra a aproximadamente 2.240 metros sobre el nivel del mar, una altitud que puede afectar el rendimiento físico de quienes no están acostumbrados a competir en esas condiciones.

La explicación es sencilla. A mayor altura, la disponibilidad de oxígeno disminuye y el cuerpo necesita realizar un esfuerzo extra para sostener la intensidad física. Por eso, muchos especialistas consideran que la adaptación previa será un aspecto clave para las selecciones que deban disputar partidos allí.

No será la única ciudad mexicana con esta característica. Guadalajara también presenta una altitud considerable, cercana a los 1.566 metros sobre el nivel del mar, aunque el impacto suele ser menor que en la capital.

El calor que preocupa en Estados Unidos

Mientras México presenta el desafío de la altura, varias ciudades estadounidenses aparecen en los estudios climáticos por otro motivo: las altas temperaturas del verano boreal.

Houston figura entre las sedes más exigentes. Durante junio y julio, las máximas suelen ubicarse entre los 33°C y los 36°C, a lo que se suma una humedad elevada que incrementa la sensación térmica. En esas condiciones, caminar varias horas, recorrer la ciudad o trasladarse entre actividades puede resultar mucho más agotador de lo habitual.

Dallas también integra la lista de ciudades bajo observación. Los registros históricos muestran jornadas de calor intenso durante los meses en los que se disputará el torneo. Lo mismo ocurre con Miami, donde las altas temperaturas suelen combinarse con niveles importantes de humedad.

Aunque algunos estadios cuentan con techo retráctil o sistemas de climatización avanzados, los entrenamientos, desplazamientos y actividades previas continúan expuestos a las condiciones ambientales.

mundial 2026 La valija para el Mundial 2026 debe pensarse según el país, la ciudad y los traslados. Shutterstock

No todas las sedes serán iguales

Una de las particularidades del Mundial 2026 será justamente la enorme diferencia entre unas ciudades y otras. Mientras algunas deberán lidiar con calor extremo o altitud elevada, otras ofrecerán condiciones mucho más amigables.

Entre las sedes que suelen registrar temperaturas moderadas aparecen Vancouver y Seattle. Ambas ciudades cuentan con un clima considerablemente más fresco durante el verano y podrían convertirse en destinos especialmente atractivos para los aficionados que buscan escapar de los extremos.

Esa diversidad obligará a los equipos a adaptarse rápidamente a contextos completamente distintos. En pocos días, una selección podría pasar de competir en altura a hacerlo bajo temperaturas superiores a los 35 grados.

Un rival que no aparece en la tabla de posiciones

La historia de los Mundiales está llena de ejemplos donde las condiciones ambientales terminaron influyendo en el rendimiento de los equipos. La Copa del Mundo de 2026 no parece ser una excepción.

Por supuesto, el talento seguirá siendo determinante. Pero cuando comiencen a acumularse los partidos, los viajes y el desgaste físico, factores como la altura de Ciudad de México o el calor de Houston, Dallas y Miami podrían empezar a marcar diferencias. No sumarán goles ni darán asistencias, pero tienen todo para convertirse en protagonistas silenciosos de uno de los torneos más grandes de la historia.