Gavi habló de su pelea con Paredes tras la final del Mundial 2026: "No creo que deba ser suspendido"

Gavi se refirió al violento episodio que protagonizó con Paredes luego del partido y sorprendió al mostrarse comprensivo con los futbolistas argentinos.

Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, se preodujeron momentos de tensión cuando Leandro Paredes se trenzó en una pelea con Eric García y Gavi en el campo. Afortunadamente, las rápidas intervenciones de Lionel Scaloni y otros jugadores e integrantes de la delegación evitaron que la situación escalara a mayores.

Esta lamentable escena le valió al 5 de Boca ser informado por el árbitro Slavko Vincic y su expulsión post partido. Además, muchos exjugadores, periodistas y opinólogos de todo tipo lo destrozaron y algunos incluso aprovecharon para difundir su xenofobia y hacer una crítica extensiva a todos los jugadores albicelestes.

Gavi habló de su pelea con Leandro Paredes Zona Mixta Sin embargo, uno de los dos futbolistas españoles implicados en el hecho trató de calmar los ánimos y fue comprensivo con el volante argentino: "No creo que los jugadores de Argentina deban ser suspendidos, quizás debería haber sido expulsado en el partido y ya está", apuntó Gavi este martes ya en su tierra natal en diálogo con la prensa local.

"Entiendo que esto no da una buena imagen para los niños, pero el fútbol siempre ha tenido un lado más agresivo", recalcó el hombre del Barcelona. Y sentenció en la misma sintonía a modo de cierre: "Veo que todo lo que pasó es parte del fútbol y tiene que ser así".