Ibrahimovic liquidó a Leandro Paredes por agredir a los jugadores de España: su lapidario comentario
Zlatan Ibrahimovic apuntó contra el volante de la Selección argentina por los incidentes de la final y lanzó una frase explosiva.
Zlatan Ibrahimovic nunca pasa desapercibido. Y tras la caliente final del Mundial 2026 que consagró a España ante la Selección argentina, el sueco volvió a quedar en el centro de la escena con una durísima crítica a Leandro Paredes por los incidentes ocurridos después del pitazo final.
Desde su rol de comentarista televisivo, el histórico y siempre polémico exdelantero apuntó directamente contra el mediocampista de la Scaloneta, tras su agresión a Eric García y Gavi que ameritó la apertura de un expediente en FIFA. Fiel a su estilo, Ibra no se guardó nada y dejó una frase explosiva.
Ibrahimovic apuntó contra Paredes y dejó una fuerte confesión
"Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte", disparó durante la transmisión de Fox Sports.
Pero el ex Milan y Barcelona no solo cargó contra el 5 de la Selección. También cuestionó la tibieza con la que reaccionó el plantel de Luis de la Fuente al momento del tumulto. "No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", lanzó, sorprendido por la pasividad que mostraron los europeos.
Más allá de la polémica, Ibrahimovic también analizó lo ocurrido dentro de la cancha y fue categórico al justificar el título de España. "Hoy ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo... cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver", sentenció.