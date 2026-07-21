Ibrahimovic liquidó a Leandro Paredes por agredir a los jugadores de España: su lapidario comentario

Zlatan Ibrahimovic apuntó contra el volante de la Selección argentina por los incidentes de la final y lanzó una frase explosiva.

Zlatan Ibrahimovic y una feroz crítica a Leandro Paredes por su reacción en la final del Mundial.

Zlatan Ibrahimovic nunca pasa desapercibido. Y tras la caliente final del Mundial 2026 que consagró a España ante la Selección argentina, el sueco volvió a quedar en el centro de la escena con una durísima crítica a Leandro Paredes por los incidentes ocurridos después del pitazo final.

Desde su rol de comentarista televisivo, el histórico y siempre polémico exdelantero apuntó directamente contra el mediocampista de la Scaloneta, tras su agresión a Eric García y Gavi que ameritó la apertura de un expediente en FIFA. Fiel a su estilo, Ibra no se guardó nada y dejó una frase explosiva.

Ibrahimovic apuntó contra Paredes y dejó una fuerte confesión "Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte", disparó durante la transmisión de Fox Sports.

DSports Pero el ex Milan y Barcelona no solo cargó contra el 5 de la Selección. También cuestionó la tibieza con la que reaccionó el plantel de Luis de la Fuente al momento del tumulto. "No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", lanzó, sorprendido por la pasividad que mostraron los europeos.