No es Messi: a quién eligió la FIFA como el mejor jugador de la Selección argentina en la final del Mundial

Pese a la derrota ante España, la FIFA publicó un conmovedor artículo reconociendo el partidazo que jugó un futbolista de la Selección argentina. De quién se trata.

"Es el ADN que uno quiere para un jugador de la Selección argentina", dijo Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, minutos después de la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026. Y esa tremenda frase tuvo un destinatario directo: Nicolás Tagliafico, que dejó la vida en la cancha más allá de no haber logrado el bicampeonato.

La FIFA se sacó el sombrero con el lateral izquierdo y lo eligió como el MVP de la Albiceleste en la definición, incluso por encima de Lionel Messi. Lo hizo a través de una nota publicada en el sitio web oficial. "Nicolás Tagliafico, la imagen de la entrega argentina", tituló el ente presidido por Gianni Infantino.

Qué dijo la FIFA en el artículo sobre Nicolás Tagliafico Al excapitán de Independiente le tocó marcar nada menos que a Lamine Yamal, a quien prácticamente anuló a lo largo de los 120 minutos. "Lo hizo más que bien, concentrado y atento", señaló el organismo en su artículo. Claro que también hubo reconocimiento por cómo terminó el partido: acalambrado en ambas piernas, pero de pie hasta el último segundo.

Nicolás Tagliafico marcando a Lamine Yamal en la final del Mundial 2026. "Su imagen final en el campo de juego fue conmovedora, luchando cada pelota a pesar del malestar físico, corriendo hasta el silbatazo final. Jerarquía pura en el lateral izquierdo de un equipo que dejó la piel en la cancha. De perfil bajo y entrega alta, Tagliafico representó a la Selección argentina con corazón", elogió la casa madre del fútbol mundial.