Un jugador de España estalló contra la FIFA por el precio de las entradas para la final con Argentina: "Una vergüenza"

Borja Iglesias explotó en las redes tras conocer los exorbitantes valores de la reventa para la definición del Mundial 2026 entre España y la Scaloneta.

Un futbolista de España estalló contra la FIFA por el precio de las entradas para la final del Mundial.

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España desató una verdadera locura por las entradas. Con el MetLife Stadium completamente agotado desde hace días, miles de hinchas buscan un lugar a través de la reventa, donde los precios alcanzaron cifras exorbitantes. En ese contexto, quien no ocultó su indignación fue Borja Iglesias, delantero del seleccionado español.

El atacante, que integrará el banco de suplentes del equipo de Luis de la Fuente, reaccionó en sus redes sociales al ver una publicación con los valores que se están pagando por los distintos sectores del estadio. Sin vueltas, expresó todo su enojo con un mensaje tan breve como contundente: "Una vergüenza".

Borja Iglesias explotó contra la FIFA por las entradas para la final del Mundial La publicación del futbolista rápidamente se viralizó y generó un fuerte debate entre los hinchas. Muchos coincidieron con su postura y cuestionaron los elevados precios que alcanzó la reventa para uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico, mientras que otros señalaron que se trata de una situación habitual en eventos deportivos de semejante magnitud.

Lo llamativo es que la crítica llegó desde un protagonista de la propia final. A pocas horas de disputar el encuentro más importante de su carrera con la camiseta de España, Borja Iglesias decidió hacer pública su disconformidad con una problemática que afecta tanto a los fanáticos españoles como a los argentinos que intentan estar presentes en Nueva Jersey.