Qué dice la prensa española antes de la final entre Argentina y España

Marca analiza el choque desde la presión, la posesión y el desgaste físico, mientras que AS centra su atención en el impacto de Lionel Messi.

La prensa española comenzó a palpitar la final de este domingo entre Argentina y España con una mirada marcada por la tensión táctica. El diario Marca presentó el encuentro como una disputa por el control del balón, mientras que AS puso el foco en las estadísticas de Lionel Messi y en la amenaza que representa para el conjunto español.

Marca anticipa una final condicionada por la presión Bajo el título “Una final a presión”, Marca sostiene que las dos selecciones construyeron sus campañas a partir de ser dominantes. Sin embargo, el medio advierte que ambas también demostraron capacidad para competir cuando no manejan la posesión.

La tapa de Marca este domingo. Captura Este medio resalta que España venció a Francia en semifinales pese a registrar menos tenencia, mientras que Argentina alternó partidos en los que cedió el balón con otros en los que asumió el protagonismo. Para el diario, una de las claves será comprobar cuál de los dos equipos acepta primero disputar el encuentro bajo las condiciones planteadas por su rival.

AS, con el foco en Lionel Messi. Captura El análisis también contrapone la estabilidad táctica española con la flexibilidad argentina. España utilizó el mismo esquema en seis de sus siete presentacione. Argentina, en cambio, presentó cinco formaciones diferentes durante el torneo. Además, para Marca, el primer gran duelo estará en la presión española contra la salida argentina.