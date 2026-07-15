"Dolorosa derrota" y enojo con los cambios del técnico: la reacción de los medios de Inglaterra a la derrota ante Argentina

Los diarios de Inglaterra titularon con la remontada argentina en la victoria que decretó el pasaje a la final de la Albiceleste y que terminó con el sueño inglés.

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial dejó una profunda sensación de desazón en la prensa británica. El agónico triunfo de la Argentina, sellado con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, dominó los titulares. "Corazones rotos", "dolorosa derrota" y "Leones caídos" fueron algunas de las expresiones elegidas por medios como la BBC, The Times, The Guardian, Daily Mirror y otros periódicos ingleses, que coincidieron en remarcar cómo el seleccionado inglés dejó escapar el pase a la final cuando parecía tener el partido bajo control.

La BBC resumió el impacto con un título contundente: "Inglaterra sufre una dolorosa derrota ante Argentina en las semifinales del Mundial". En su análisis, el medio público británico puso el foco en las decisiones tácticas del entrenador Thomas Tuchel durante el tramo final del encuentro. La cadena cuestionó que, tras conseguir la ventaja con el gol de Anthony Gordon, el entrenador optara por retirar a un delantero para reforzar la defensa, una modificación que terminó cediéndole la iniciativa a la Albiceleste. Para la BBC, ese cambio de postura permitió que Argentina encontrara espacios y terminara concretando una remontada que dejó a los ingleses sin respuestas.

Por su parte, The Guardian también hizo eje en el desenlace dramático del partido y tituló sobre los goles agónicos de la Selección argentina que terminaron por derrumbar el sueño inglés de jugar la final. El diario británico describió el cierre como un golpe devastador para un equipo que había logrado ponerse en ventaja, pero que no consiguió sostener el ritmo ni la intensidad frente a la reacción de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El medio expuso que tras el encuentro, el capitán Harry Kane no ocultó su desilusión: reconoció que el plantel estaba "devastado" por la manera en que se escapó la clasificación y, al mismo tiempo, agradeció el incondicional apoyo de los hinchas ingleses durante todo el torneo.

En la misma línea, reflejó declaraciones de Thomas Tuchel que admitió que el equipo perdió el control del partido después del tanto de Anthony Gordon. "Después del gol ya no pudimos mantener el nivel de juego que habíamos mostrado hasta ese momento", señaló el entrenador, quien reconoció que la presión argentina terminó inclinando el desarrollo en los minutos finales.