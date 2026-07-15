La conmovedora confesión de Lautaro Martínez al recordar a sus padres tras el triunfo ante Inglaterra: "Eso vale más que un gol"

De los botines que le compró su papá al gol que llevó a la Selección argentina a otra final del mundo: la historia detrás de la emoción de Lautaro Martínez.

La victoria de la Selección argentina por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta, que le permitió meterse en la final del Mundial 2026, estuvo cargada de emoción. Después del pitazo final hubo festejos, abrazos y también lágrimas, como las que protagonizó Lautaro Martínez, el autor del gol que selló la remontada.

El delantero del Inter de Italia habló con TyC Sports todavía conmovido y recordó sus primeros pasos en el fútbol. "No sé, la verdad... Es muy fuerte esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", expresó con la voz entrecortada.

Luego, Lautaro hizo referencia al esfuerzo de su madre durante toda su carrera: "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, una final".

Lautaro Martínez, el autor del gol de la victoria. TyC Sports El bahiense, que ya había marcado ante Suiza en los cuartos de final y de penal frente a Jordania en la fase de grupos, aseguró que este Mundial tiene un significado especial después de su experiencia en Qatar 2022, donde fue campeón pero no convirtió goles. "Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, le dije a Facu (Medina) que iba a entrar y lo iba a ganar", reveló.

Además, destacó el cambio personal que atravesó en los últimos años: "Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida, bajé un cambio. Disfruto de todo esto, hoy soy un hombre y disfruto de la vida".